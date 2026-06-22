Katie Price und Lee Andrews posten stark bearbeitetes Foto

Katie Price (48) und Lee Andrews melden sich nach turbulenten Tagen mit auffällig bearbeiteten Pärchenfotos auf Instagram zurück. Auf den neuen Aufnahmen zeigen sich die britische Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ehemann mit geglätteten Gesichtern und deutlich gefiltertem Look. Doch bevor das Couple-Selfie online ging, machte Katie ihrem Ärger über eine andere Frau Luft: Eine Nutzerin hatte Lee eine freizügige Aufnahme in Leder-Minirock und schwarzen Strümpfen geschickt – inklusive der deutlichen Aufforderung, Katie zu vergessen und sich lieber von ihr "verwöhnen" zu lassen. Die Mutter von fünf Kindern reagierte öffentlich auf die Nachricht und stellte klar, was sie von solchen Avancen hält.

In ihrer öffentlichen Antwort wurde Katie deutlich. "Warum sind manche Frauen so verzweifelt und schreiben meinem Mann? Habt etwas Anstand", schrieb sie und markierte dabei sogar das Profil der Frau. Fast zeitgleich sorgte die Britin auch mit ihrem Aussehen für Schlagzeilen. Erst vor Kurzem hatte sie Fotos von ihrem geschwollenen und blau verfärbten Gesicht veröffentlicht, nachdem sie sich einer Korrektur ihrer Lippenfiller unterzogen hatte. Zuvor hatte sie erklärt, eigens dafür nach Brüssel gereist zu sein, da sich altes Füllmaterial verschoben und Narbengewebe gebildet habe. Nun zeigt sie sich wieder geschniegelt an der Seite von Lee im Netz – allerdings mit einem Bild, das stark gefiltert wirkt.

Katie, die ihre Karriere als Glamourmodel begann und heute als Realitystar, Autorin und Geschäftsfrau bekannt ist, dokumentiert seit Jahren offen ihre zahlreichen Schönheits-OPs – von Facelift über Brustvergrößerungen bis hin zu Fillern. Mit Lee, der sich selbst als Millionär bezeichnet und nach seiner Haft in Dubai von einer "massiven Neu-Erfindung" sprach, teilt sie nicht nur die Vorliebe für auffällige Looks, sondern auch einen sehr öffentlichen Umgang mit ihrem Privatleben. Der Unternehmer berichtete auf Instagram, er wolle sich nach seiner Freilassung neu erfinden, und zeigte stolz seine veränderte Frisur: "Das ist ein großer Neuanfang, wir kommen langsam dahin", erklärte er in einem Video.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026