Drittes Kind: Robert Andrich gibt das Babygeschlecht bekannt

Für Fußballprofi Robert Andrich (31) und seine Frau Alicia gibt es aktuell besonderen Grund zur Freude. Das Paar erwartet seinen dritten gemeinsamen Nachwuchs – und verrät nun auch das Geschlecht des Babys. Auf Instagram teilten die beiden unter anderem ein Video ihres Genderreveals, das in atemberaubender Kulisse auf Mallorca gefeiert wurde. Hinter dem Paar war der Schriftzug "Oh Baby" aufgebaut, bevor blaue Farbe in den Himmel schoss und die Antwort lieferte: Die Familie Andrich bekommt einen weiteren Jungen.

In dem Clip trägt Robert seinen Sohn Matteo auf dem Arm, während das große Geschlecht enthüllt wird. Zu dem Video schrieben die beiden auf Instagram "It's a ...", was so viel bedeutet wie "Es ist ein ...". Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im Mai öffentlich gemacht. Nun steht also fest, dass Matteo bald einen kleinen Bruder bekommen wird. Mit "Klappe die dritte" und einem Foto, auf dem Alicia erstmals ihren neuen Schwangerschaftsbauch präsentierte, verkündete das Paar die erfreuliche Neuigkeit.

Abseits des Familienglücks ist Robert derzeit als TV-Experte bei MagentaTV im Einsatz. Er hat es nicht in den Fußballweltmeisterschaftskader des DFB geschafft und kommentiert das Turnier in Nordamerika als Co-Kommentator an der Seite von Wolff-Christoph Fuß. Inzwischen ist er zu seiner Familie in den Urlaub gereist, steht dem Sender von dort aber weiter für Schalten zur Verfügung.

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Instagram / alicia.andrich Robert und Alicia Andrich mit ihren Kindern, Mai 2026

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Instagram / alicia.andrich Robert und Alicia Andrich, Juni 2026

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Instagram / alicia.andrich Alicia und Robert Andrich, Mai 2026