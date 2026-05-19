Robert und Alicia Andrich erwarten ihren dritten Nachwuchs

Robert Andrichs (31) Familie vergrößert sich wieder. Auf Instagram hat der Fußballer süße Neuigkeiten für seine Follower: Er und Ehefrau Alicia werden wieder Eltern. Die Pärchenfotos zeigen die beiden vor rosafarbenen Luftballons und Pappaufstellern mit der Aufschrift "She is the cherry on the top", was so viel wie "Sie ist das Sahnehäubchen" bedeutet. Alicias Babybauch ist deutlich zu erkennen. Der Spruch und die Farben lassen auf ein Mädchen schließen, das bestätigte das Paar aber bisher nicht. Stattdessen schreibt Robert unter die Bilder: "Klappe die dritte." Der Hashtag #babynr3 unterstreicht die Neuigkeiten.

Glückwünsche bekommen Robert und Alicia nicht nur von den Fans, sondern auch von zahlreichen Promis. Unter anderem schreibt Daniela Büchner (48): "Herzlichen Glückwunsch!" Matthias Höhn (30) und seine Frau Lejla (25) kommentieren mit dem gemeinsamen Account: "Herzlichen Glückwunsch, euch Mäusen. Oh mein Gott." Zudem lässt Laura Maria Rypa (30) Emojis mit Herzaugen in der Kommentarspalte und die Spielerfrauen von Kai Havertz und Joshua Kimmich (31), Sophia Havertz und Lina Kimmich, gratulieren ebenfalls. Sogar der offizielle Account der deutschen Fußball-Nationalmannschaft meldet sich zu Wort, wie auch Roberts Verein Bayer Leverkusen und sein Ex-Team von Union Berlin.

Im Hause Andrich laufen dann bald drei kleine Menschen herum. Robert und Alicia haben bereits zwei Kinder und Tochter Malia und Söhnchen Matteo freuen sich sicher auf das Geschwisterchen. Die beiden lernten sich 2017 in Wiesbaden kennen und heirateten zwei Jahre später. Wie es zwischen ihm und Alicia funkte, plauderte das Paar 2024 auf YouTube aus. Er traf seine Liebste erstmals ganz unromantisch beim Feiern. Alicia erklärte, sie habe ihn aber "sympathisch und lustig" gefunden. "Ich wusste nicht mehr so viel vom Abend, sie wusste noch alles. Dementsprechend kann ich gar nicht so lustig gewesen sein", lachte Robert.

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Instagram / alicia.andrich Robert und Alicia Andrich, Mai 2026

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Instagram / alicia.andrich Alicia und Robert Andrich, Mai 2026

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Instagram / kidrob08 Malia, Robert, Matteo und Alicia Andrich, Dezember 2024