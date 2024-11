DFB-Star Robert Andrich lernte seine Frau beim Feiern kennen

Robert Andrich (30) ist seit 2019 mit seiner Frau Alicia verheiratet – zusammen sind der Profifußballer und die Influencerin jedoch bereits seit acht Jahren. Wie sich das heutige Traumpaar kennenlernte, war bisher noch nicht bekannt. Bis jetzt! Auf dem gemeinsamen YouTube-Kandal "Die Andrich's" berichtet der Bayer-Leverkusen-Star von seiner ersten Begegnung mit Alicia. Die beiden haben sich offenbar beim Feiern in einem Klub in Wiesbaden kennengelernt.

Zu diesem Zeitpunkt war Robert nach eigener Aussage bereits ziemlich betrunken, doch Alicia fand ihn dennoch von Anfang an "sympathisch und lustig". In dem Video berichtet Robert schmunzelnd: "Ich wusste nicht mehr so viel vom Abend, sie wusste noch alles. Dementsprechend kann ich gar nicht so lustig gewesen sein." Außerdem sei der Profikicker an dem Abend sogar aus dem Klub rausgeflogen, wie er gesteht. Trotz des unschönen Vorfalls hat es offenbar zwischen beiden gefunkt: "Aber man hat ja gesehen. [Es] war doch sehr toll."

Andrich und Alicia krönten ihre Liebe im Jahr 2021 mit der Geburt ihrer Tochter Malia. Drei Jahre später, im Jahr 2024, kam ihr Sohn Matteo zur Welt und vervollständigte das Familienglück. Alicia und die Kids standen Andrich auch in der stressigen Zeit während der diesjährigen Europameisterschaft bei. Wie die Social-Media-Bekanntheit auf Instagram zeigte, besuchten sie und die gemeinsamen Kinder Andrich im DFB-Quartier in Herzogenaurach.

Instagram / alicia.andrich Robert und Alicia Andrich

Instagram / alicia.andrich Alicia Andrich und ihre Tochter Malia im November 2024

