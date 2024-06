Platinblonde Frise: Fans lieben Robert Andrichs neue Haare!

Im gestrigen Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft in der Fußball-EM überraschte Robert Andrich (29) die Fans mit einem ganz neuen Look. Mit platinblonder Mähne lief der Mittelfeldspieler in das Stadion in Dortmund ein. Auf Instagram sind die Fans begeistert von Roberts außergewöhnlicher Haarfarbe. "Bro, die Frisur ist stark", kommentiert ein Nutzer. Ein anderer pflichtet ihm bei: "Die neue Haarfarbe steht dir sehr gut!" Ein weiterer User fühlt sich bei dem Look wohl an den Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (60) erinnert und schreibt kurz und knapp: "Hyper Hyper."

Doch die neue Frise des Bayer-Leverkusen-Stars war am Samstagabend nicht die einzige Überraschung für die Fans. Denn auch das Spiel bot eine unerwartete Wendung: Nach etwas mehr als 30 Minuten mussten alle Spieler plötzlich den Platz verlassen. Ein schweres Unwetter befand sich mitten über Dortmund und machte den Profis und Fans einen Strich durch die Rechnung. Realitysternchen Antonia Hemmer (24) postete prompt ein Video aus dem Stadion auf TikTok – zu sehen sind dort die Wassermengen, die vom Dach ungehindert auf die Tribünen strömen. Entgeistert fragt die Make Love, Fake Love-Bekanntheit: "Was ist denn hier los?"

Schließlich konnte das Spiel jedoch weitergehen und die Deutschen gingen stolz mit einem 2:0 vom Platz. Und auch abseits des Rasens kommt Robert bei der EM auf seine Kosten: Kürzlich bekam er im DFB-Quartier in Herzogenaurach Besuch von seiner Frau Alicia und seinen Kids. Gemeinsam mit Sohn Matteo und Tochter Malia genoss er das sonnige Wetter am Pool der Unterkunft.

Getty Images Robert Andrich und Christian Eriksen bei der Fußball-EM 2024

Instagram / alicia.andrich Robert Andrich mit seiner Tochter Malia

