Nach Baby-News: Robert Andrich ist nicht im WM-Kader 2026

Robert Andrich (31) erlebt gerade eine emotionale Achterbahnfahrt. Während er und seine Ehefrau Alica auf die Geburt ihres dritten Kindes warten, muss der Kapitän von Bayer Leverkusen sportlich einen herben Rückschlag hinnehmen. Nach RTL-Informationen hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den 31-Jährigen telefonisch darüber informiert, dass er nicht zum WM-Kader gehören wird. Der Traum von der WM 2026 ist damit für Robert geplatzt. Am Donnerstag wird Nagelsmann offiziell alle Namen des Kaders bekannt geben.

Dabei war Robert noch vor zwei Jahren eine feste Größe in der Nationalmannschaft. Bei der EM 2024 bestritt er alle Partien und galt als wichtiger Leistungsträger im defensiven Mittelfeld. Insgesamt kommt er auf 19 A-Länderspiele für den DFB. Seit dem Sommer 2025 berücksichtigte Nagelsmann ihn jedoch kaum noch – lediglich im Oktober 2025 durfte er beim 1:0 gegen Nordirland kurz ran. In den letzten beiden Länderspielphasen im November 2025 und März 2026 wurde er gar nicht mehr einberufen. Noch zuletzt hatte sich Robert kämpferisch gezeigt und gegenüber RTL erklärt: "Ich habe noch keinen Urlaub gebucht, die Hoffnung stirbt zuletzt."

Privat hingegen hat Robert allen Grund zur Freude. Mit seiner Frau Alica erwartet der Leverkusen-Kapitän das dritte Kind – und wie er auf Instagram verriet, wird es ein Mädchen. Zu den Fotos, die Alicas Babybauch zeigen, schrieb er schlicht: "Klappe die dritte." Mit dem Hashtag #babynr3 machte er die freudige Botschaft für seine Follower perfekt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Andrich im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Wirtz, Maximilian Mittelstaedt und Robert Andrich im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.andrich Robert und Alicia Andrich, Mai 2026