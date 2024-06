Robert Andrich bekommt süßen Familienbesuch im DFB-Lager!

So sieht Wiedersehensfreude aus! Aktuell ist der Fußballspieler Robert Andrich (29) durch die Europameisterschaft ziemlich eingebunden – seine Familie darf dennoch nicht zu kurz kommen! Wie Roberts Frau Alicia auf ihrem Instagram-Account teilte, besuchte sie mit ihren zwei gemeinsamen Kindern vor wenigen Tagen den Sportler im DFB-Quartier in Herzogenaurach: So zeigt etwa ein Schnappschuss, wie Töchterchen Malia stolz mit ihrem berühmten Papa einen Koffer schiebt, während das Vater-Tochter-Duo auf einem weiteren in einem Pool planscht – Alicia und Sohnemann Matteo entspannen derweil am Rand des Beckens.

Kennengelernt hatten sich Robert und Alicia in Wiesbaden – dabei verlief das erste Treffen eher schleppend, wie die Content Creatorin im Interview mit RTL verriet: "Wir haben uns in einem Klub kennengelernt und er war leider schon nicht mehr ganz so nüchtern, weshalb er sich am nächsten Tag nicht mehr an unser Gespräch erinnern konnte." Denn nur kurze Zeit später wurde Robert in den sozialen Netzwerken auf Alicia aufmerksam – unwissend, dass er seine zukünftige Frau eigentlich schon kannte. "Da hat er mich ganz normal angeschrieben – bis ich ihn dann darauf aufmerksam gemacht habe, dass wir uns am vorherigen Abend schon mal gesehen haben", erinnerte sich Alicia außerdem. Heute ist das Paar verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Malia erblickte 2021 das Licht der Welt, während Sohnemann Matteo kurz vor der Heim-EM geboren wurde.

Seit Beginn der EM jubelt die 30-jährige Influencerin ihrem Liebsten vom Spielfeldrand aus zu: So teilt Alicia immer wieder auf ihrem Social-Media-Account Aufnahmen, die sie und Töchterchen Malia mit Papas Trikots auf der Tribüne zeigen. Robert ist aber nicht der einzige Fußballstar, der von seiner Liebsten unterstützt wird: Unter anderem ist der Kapitän der deutschen Nationalelf İlkay Gündoğan (33) seit zwei Jahren mit seiner Partnerin Sara Arfaoui verheiratet, während Thomas Müller (34) seiner Freundin Lisa (34) bereits 2009 das Jawort gab.

Instagram / alicia.andrich Robert Andrich mit seiner Tochter Malia

Instagram / alicia.andrich Robert und Alicia Andrich im Mai 2024

