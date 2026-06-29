Nur wenige Tage vor Mega-Hochzeit: Taylor Swift ausgebuht

Taylor Swift (36) ist eigentlich gewohnt, von ihren Fans mit tosendem Applaus empfangen zu werden. Beim Abschiedskonzert von Countrystar Alan Jackson in Nashville erlebte sie nun aber eine ganz andere Reaktion: Als die Sängerin in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft auf der großen Leinwand erschien, waren deutliche Buhrufe aus dem Publikum zu hören. In ihrer Botschaft wandte sie sich direkt an den Musiker: "Hey Alan, ich bin's, Taylor. Ich möchte dir einfach danken für deine Jahrzehnte unglaublichen Songwritings, deine Auftritte und die Art, wie du uns, den Fans, so viel gegeben hast."

Alans Abschiedskonzert war ein emotionaler Abend, bei dem zahlreiche Stars ihrem Kollegen die Ehre erwiesen. Luke Bryan (49), Carrie Underwood (43), Lainey Wilson (34) und Lee Ann Womack traten live auf, während Videobotschaften von Keith Urban (58), Zac Brown, Kenny Chesney (58) sowie den Nascar-Legenden Jeff Gordon und Dale Earnhardt Jr. (52) eingespielt wurden. Alan, der weltweit mehr als 75 Millionen Alben verkauft hat, zieht sich nach einem 15-jährigen Kampf gegen die Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung aus dem Musikgeschäft zurück. Dabei handelt es sich um eine erbliche neurologische Erkrankung, die die Nerven zwischen Gehirn, Rückenmark und dem restlichen Körper schädigt.

Taylor dominiert wegen ihrer bevorstehenden Hochzeit mit NFL-Profi Travis Kelce (36) die Schlagzeilen - darunter mehren sich die kritischen Stimmen. Berichten zufolge soll die Trauung am 3. Juli in New York stattfinden, möglicherweise in einer großen Veranstaltungsstätte wie einem Stadion oder Museum. Eingeladene Gäste sollen angeblich beim Erhalt ihrer Einladungen Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnet haben. Bekannt ist zudem, dass für den Zeitraum Straßensperrungen rund um den Madison Square Garden in New York City beantragt wurden – die Feierlichkeiten könnten sich also über mehrere Tage erstrecken.

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Getty Images Taylor Swift, Sängerin

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Imago Travis Kelce und Taylor Swift bei den US Open 2024