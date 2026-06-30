Neue Theorie: Sind Taylor Swift & Travis längst verheiratet?

Haben Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) heimlich geheiratet? Diese Frage treibt gerade nicht nur Fans, sondern auch die Boulevardpresse um. Auslöser sind rätselhafte Social-Media-Beiträge mehrerer Hochzeitsdienstleister, die von einem außergewöhnlichen Promi-Event schwärmen. Weil viele der beteiligten Experten bereits mit Taylor und Travis in Verbindung gebracht wurden, glauben zahlreiche Fans, dass es um die Hochzeit des Paares geht. Allen voran sorgt Hochzeitsdesigner Rishi Patel für Aufsehen. Er schrieb auf Instagram, er habe 23 Kollegen gefragt, ob sie sich zu Beginn ihrer Karriere hätten vorstellen können, an einem solchen Projekt beteiligt zu sein – und alle hätten verneint. "Ich kann es kaum erwarten, zu zeigen, was wir geschaffen haben", so Patel weiter. Gegenüber Page Six erklärte ein Insider: "Das ist einfach total typisch Taylor."

Auch Eventspezialistin Samantha Roberts, die auf die Vermarktung von Hochzeiten in sozialen Medien spezialisiert ist, schwärmte von einem "Karriere-Highlight" und davon, sich einen lang gehegten Traum erfüllt zu haben. Sowohl sie als auch der renommierte Hochzeitsfotograf Allan Zepeda verlinkten in ihren Beiträgen die bekannte Hochzeitsplanerin Marcy Blum – was die Spekulationen zusätzlich anheizte. Diese stellte gegenüber Page Six jedoch klar: Bei der Veranstaltung habe es sich lediglich um "eine fabelhafte Sommerparty für [eine] Lieblingskundin" gehandelt, nicht aber um die Hochzeit von Taylor und Travis. Blum hat in der Vergangenheit unter anderem die Hochzeiten von LeBron (41) und Savannah James sowie Kevin Bacon (67) und Kyra Sedgwick (60) geplant.

Trotzdem brodeln die Gerüchte weiter – zumal bekannt ist, dass für die Sängerin und den NFL-Star rund um den Madison Square Garden in New York City gleich mehrere Feiern geplant sind: Am 2. Juli soll es eine kleinere Runde geben, am 3. Juli dann eine große Party mit einer illustren Gästeliste – darunter Ed Sheeran (35), Gigi Hadid (31), die Haim-Schwestern, Suki Waterhouse (34), Cara Delevingne (33), Mariska Hargitay (62) und Kansas-City-Chiefs-Coach Andy Reid. Viele aus Taylors engstem Umfeld sollen laut Page Six ohnehin schon länger davon überzeugt sein, dass das eigentliche Ja-Wort schon vor diesen Events fallen könnte. Die Gäste selbst wissen laut früheren Berichten bislang nur, dass sie an diesen Tagen in New York sein sollen – mehr wurde ihnen nicht mitgeteilt.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024