Olli Pocher & Co. reagieren nach WM-Drama völlig fassungslos

Das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay hat nicht nur Fußballfans in Schockstarre versetzt – auch viele Promis reagierten fassungslos auf das Elfmeterdrama. Comedian Oliver Pocher (48) meldete sich kurz nach dem Schlusspfiff mit einem Reaktionsvideo auf Instagram – und rang dabei sichtlich um Worte. "Ja, wow", begann er und ergänzte: "Wir sind raus, die WM ist beendet." Immer wieder setzte er an, das Gesehene zu kommentieren, brach aber mitten im Satz wieder ab. Zur Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hatte er dann doch noch eine klare Einschätzung: "Eigentlich kann sich Julian Nagelsmann jetzt hinstellen und sagen: 'Das war's'."

Auch Pietro Lombardi (34) ließ sich das Spiel offenbar nicht entgehen. Der Sänger und Podcast-Kollege von Oliver teilte in der Nacht auf Dienstag auf Instagram schlicht den Endstand – 4:5 – und kommentierte ihn mit nur zwei Worten: "Einfach traurig." Weniger zurückhaltend formulierte es Henry Samuel (20), der Sohn von Heidi Klum (53). In seiner Instagram-Story forderte er, den Schiedsrichter zu überprüfen, und spielte damit auf ein aberkanntes Tor an: In der Verlängerung hatte Jonathan Tah (30) das vermeintliche 2:1 für Deutschland erzielt – der marokkanische Schiedsrichter Jala Jayed nahm den Treffer jedoch zurück, wegen eines minimalen Kontakts eines deutschen Spielers mit dem gegnerischen Torhüter.

Während sich Henry ärgerte, reagierten die Geissens mit klaren Worten zur Leistung der Nationalelf: "Das war ja wohl nichts, peinlich", kommentierte Robert Geiss (62) das EM-Drama. Tochter Davina (23) fand das Ganze "schon etwas lächerlich...". Papa Robert zeigte sich aber nicht nur vom Spielausgang irritiert, auch ein anderer Punkt stieß ihm sauer auf: "Aber man sollte zumindest mal die Nationalhymne singen können. Das gehört auch zu Deutschland!"

Auch Mats Hummels (37) ging nach dem erneuten WM-Aus hart ins Gericht. Bei MagentaTV rechnete Mats schonungslos mit dem DFB ab und machte klar: "Auf Verantwortlichenseite schreit es schon irgendwie nach Konsequenzen. Das kann ich nicht anders sagen." Und er legte nach: "Es ist für mich kein Zufall, dass es seit der EM 2016 kein einziges starkes Turnier mehr von Deutschland gegeben hat. Und wir reden von einem Jahrzehnt! Als Deutschland!"

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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Getty Images Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft nach dem Elfmeterschießen gegen Paraguay

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https://www.instagram.com/p/DLgAM3ostAI/ TV-Millionär Robert Geiss im Juni 2025

Getty Images Joshua Kimmich verlässt mit der deutschen Nationalmannschaft nach dem Elfmeterschießen gegen Paraguay den Rasen in Foxborough