Prinz Harry verrät: Diese Worte sagte Meghan an Dianas Grab

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) planen offenbar, ihre Kinder im Juli erstmals seit Jahren wieder mit nach Großbritannien zu nehmen. Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sollen ihre Eltern auf der Reise begleiten, die unter anderem mit dem Einjahres-Countdown zu den Invictus Games 2027 in Birmingham zusammenhängt. Dabei steht laut People möglicherweise auch ein ganz besonderer Ort auf dem Programm: Althorp House in Northamptonshire, der Familiensitz der Spencers und die letzte Ruhestätte von Prinzessin Diana (†36). Dass das Anwesen am 10. und 11. Juli für Besucher geschlossen ist, hat bereits Spekulationen ausgelöst, ob die Sussex-Familie dort einen privaten Aufenthalt plant.

Für Archie und Lilibet wäre es der erste Besuch am Grab ihrer Großmutter. Harry hingegen war schon früher dort – und hat in seinen Memoiren "Spare" beschrieben, wie er Meghan 2022 zum ersten Mal dorthin brachte. Nach einer Bootsfahrt auf den See, in dessen Mitte Diana auf einer Insel beigesetzt ist, legte er Blumen nieder und sprach im Stillen mit seiner Mutter. Als er kurz hinter eine Hecke trat, kniete Meghan am Grab, die Augen geschlossen, die Handflächen gegen den Grabstein gepresst. "Ich fragte sie auf dem Rückweg zum Boot, wofür sie gebetet hatte", schrieb Harry. "Klarheit, sagte sie. Und Führung."

Prinzessin Diana liegt auf einer Insel im sogenannten Round Oval, einem Ziersee im Pleasure Garden von Althorp Park. Die Grabstätte ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Althorp House gehört Dianas Bruder Charles Spencer (62), dem 9. Earl Spencer, und ist für Harry seit Jahren ein vertrauter Ort. Auch nach der Beerdigung seines Onkels Lord Robert Fellowes (†82) im August 2024 soll er dort übernachtet haben. Für Meghans und Harrys Kinder wäre der Besuch in Großbritannien gleichzeitig eine seltene Gelegenheit, das Heimatland ihres Vaters kennenzulernen – seit dem Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (†96) im Juni 2022 haben sie das Land nicht mehr besucht.

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