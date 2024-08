Darum besuchte Prinz Harry die Beerdigung von Onkel Robert

Lord Robert Fellowes (✝82) war ein Vertrauter der königlichen Familie und der Schwager von Prinzessin Diana (✝36). Am Mittwoch wurde der Wirtschaftsmanager beigesetzt und zu dem traurigen Anlass reiste sogar Prinz Harry (39) zurück in seine Heimat. Der Historiker Hugo Vickers spricht nun gegenüber The Sun über die Motivation des Royals: "Ich vermute, der Grund, warum Harry zur Beerdigung kam, war die Zuneigung zu seiner Tante Jane, der er sehr nahestand, vor allem nach dem Tod seiner Mutter." Die Beerdigung habe im privaten Rahmen stattgefunden, wodurch der zweifache Vater weniger Bedenken gehabt habe, einen Medienrummel zu erzeugen.

Zuvor schwänzte der Bruder von Prinz William (42) die Hochzeit seines Freundes Hugh Grosvenor (33), der außerdem Pate seines Sohnes Archie (5) ist. Der Experte ist sich sicher, dass diese Feier ein "gesellschaftlicher Anlass" war, bei dem sich der Rotschopf nicht wohlgefühlt hätte. Harrys Anwesenheit hätte "von der Freude des Paares abgelenkt, weil die Presse dann sehr präsent gewesen wäre."

Dass Harry die Strapazen der Reise auf sich nahm, um sich von seinem Onkel Robert zu verabschieden, überraschte viele Royal-Fans. Die Anhänger der britischen Krone vermuteten, dass er nicht auf seinen Bruder Prinz William treffen wollen würde. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber der englischen Tageszeitung, dass sie sich während der Beerdigung aus dem Weg gegangen seien: "William und Harry waren beide da, aber wir haben nicht gesehen, dass sie miteinander gesprochen haben, und sie hielten Abstand."



Getty Images Hugh Grosvenor und Olivia Henson, 2024

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

