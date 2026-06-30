Vor Taylor Swifts Heirat: Mit ihr vergnügt sich Ex Joe Alwyn

Kurz vor der großen Hochzeit seiner Ex Taylor Swift (36) scheint Joe Alwyn (35) privat auf Wolke sieben zu schweben: In einem Londoner Park wurde der Schauspieler jetzt eng umschlungen mit Kollegin Sarah Pidgeon gesichtet. Auf einer Wiese machten es sich die beiden bei einem Picknick gemütlich, legten sich dicht aneinander und tauschten immer wieder Küsse aus. Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen, wie Sarah sich zu Joe hinüberbeugt und ihn leidenschaftlich küsst, während er sichtlich entspannt wirkt und den gemeinsamen Nachmittag genießt.

Zwischendurch wird es bei dem Duo richtig ausgelassen: Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Love Story", tanzt albern über das Gras, stimmt einen Song an und sorgt so für reichlich Lacher. Joe verfolgt das Ganze entspannt aus der Liegeposition und kann den Blick kaum von ihr abwenden. Laut Us Weekly daten sich Sarah und Joe derzeit "casual" und sind "wirklich ineinander verliebt", wie ein Insider beschreibt: "Beide sind sehr intellektuell, privat und entspannt, deshalb fühlt es sich wie ein sehr passendes Match an." Die beiden Filmstars, die erst vor Kurzem erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden, sollen ihre Zeit am liebsten fern vom Rampenlicht verbringen und genau solche einfachen Dates wie das Picknick im Park genießen.

Für Joe ist es ein bemerkenswerter Wandel: Während seiner langjährigen Beziehung mit Taylor hielt er sich stets vollständig aus der Öffentlichkeit heraus. Die Sängerin und der Schauspieler waren von 2016 bis 2023 ein Paar. Auf ihrem Album "The Tortured Poets Department" soll Taylor ihrer Beziehung mit Joe unter anderem in den Songs "So Long, London" und "Loml" ein musikalisches Denkmal gesetzt haben. Inzwischen ist sie mit Travis Kelce (36) verlobt und heiratet den Footballspieler am kommenden Freitag in einer Großveranstaltung im Madison Square Garden in New York City. Zu der Traumhochzeit werden zahlreiche Stars erwartet, darunter Zoë Kravitz und Karlie Kloss (33). Tim McGraw (59) und Stevie Nicks (78) sollen bei den Feierlichkeiten auftreten.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sarah Pidgeon und Joe Alwyn daten

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Alwyn bei den GQ Men of the Year Awards 2025

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019