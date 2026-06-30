Verliebt? So ernst ist es bei Joe Alwyn und Sarah Pidgeon

Für Joe Alwyn (35) bahnt sich offenbar eine neue Liebe an! Laut einem Bericht des Magazins Us Weekly soll der britische Schauspieler derzeit die US-amerikanische Schauspielerin Sarah Pidgeon daten. "Sie haben sich bei einem Brancheevent während der Awards Season kennengelernt", verrät eine Quelle gegenüber dem Magazin und fügt hinzu: "Sie daten sich ganz locker und stehen total aufeinander." Dem Insider zufolge sei die Beziehung "noch ziemlich neu". Die beiden sollen sich bereits seit einigen Monaten heimlich in New York City treffen und dabei bewusst versuchen, "unter dem Radar zu bleiben".

Dass Joe und Sarah ihr Privatleben lieber aus der Öffentlichkeit heraushalten, passe laut der Quelle perfekt zu ihren Persönlichkeiten. "Sowohl Sarah als auch Joe sind sehr intellektuelle, zurückhaltende und entspannte Menschen, daher fühlt es sich wie eine wirklich passende Verbindung an", erklärt der Insider gegenüber Us Weekly und ergänzt: "Sie haben ähnliche Persönlichkeiten und genießen es, Zeit miteinander abseits des Rampenlichts zu verbringen." Es scheint also, als könnte sich zwischen den beiden Schauspielern tatsächlich etwas Ernstes entwickeln.

Die Liebesgerüchte um Joe und Sarah hatten zuletzt ohnehin deutlich an Fahrt aufgenommen. Erst kürzlich wurden die beiden in Brooklyn beim Knutschen erwischt, nachdem sie zuvor bereits mehrfach gemeinsam in der Stadt gesichtet worden waren. Ob sie ihre Romanze schon bald offiziell bestätigen, bleibt allerdings abzuwarten. Seit seiner Beziehung zu Sängerin Taylor Swift (36) hält Joe sein Privatleben nämlich bewusst unter Verschluss. Gegenüber The Sunday Times erklärte er bereits: "Ich versuche, in der Realität zu leben und mich vom ganzen Online-Lärm auf Twitter – oder wo auch immer er herkommt – fernzuhalten."

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Joe Alwyn und Sarah Pidgeon

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Getty Images Sarah Pidgeon beim Chanel Tribeca Festival Artists Dinner im Tribeca Grill, New York, 8. Juni 2026

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Getty Images Joe Alwyn bei den GQ Men of the Year Awards 2025