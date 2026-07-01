Im Drama: Taylor Frankie Paul begab sich in Entzugsklinik

Taylor Frankie Paul (32) hat sich für eine Woche freiwillig in eine Reha-Einrichtung begeben – und entfacht damit neuen Streit mit ihrem Ex Dakota Mortensen (33). Laut TMZ war die Social-Media-Bekanntheit auf ärztlichen Rat in einer Klinik, während Dakota ihr nun vorwirft, in dieser Zeit mehrmals gegen die bestehende Schutzanordnung verstoßen zu haben. Es soll dabei um Kontaktversuche rund um ihren gemeinsamen Sohn Ever gegangen sein. Die Polizei in Bluffdale, Utah, wurde eingeschaltet, die Staatsanwaltschaft befasst sich inzwischen mit dem Fall. Besonders heikel: Parallel dazu kursiert bereits der mögliche Starttermin von Taylors geplanter, bislang jedoch gestoppter Staffel von The Bachelorette.

Quellen aus Dakotas Umfeld behaupten dem Bericht zufolge, Taylor habe versucht, über eine dritte Person Kontakt zur Seite des Realitystars aufzunehmen, um einen verpassten Besuch bei Ever nachzuholen. Der Termin sei ausgefallen, weil die Influencerin sich in der Klinik befunden habe. Auch ein weiterer Vorwurf steht im Raum: Dakota soll es als Grenzbereich zur Schutzanordnung sehen, dass Taylor kürzlich in einer Instagram-Story andeutete, jemand rufe immer wieder die Polizei ihretwegen. Personen aus Taylors Umfeld widersprechen und werfen Dakota vor, die Behörden systematisch einzuschalten, um sie unter Druck zu setzen. Währenddessen bestätigt ein Insider gegenüber dem Magazin People, dass Taylor die Einrichtung auf Empfehlung ihres Arztes aufgesucht habe und ihre Kurzzeittherapie bereits beendet ist. "Sie ist fest entschlossen, gesund zu werden", heißt es dort.

Der Konflikt zwischen Taylor und Dakota schwelt bereits seit Längerem. Dakota hatte im März eine Schutzanordnung gegen Taylor erwirkt, nachdem es eine laufende Ermittlung wegen häuslicher Gewalt gegeben hatte. Im Zuge dessen wurde ihm zunächst die Obhut über den gemeinsamen Sohn Ever übertragen. Ende April wurden gegenseitige Schutzanordnungen für drei Jahre gültig gesprochen. Anfang Juni regelte ein Richter die Besuchszeiten für Taylor neu: Seitdem darf sie Ever an einem festen Wochentag sowie an jedem zweiten Wochenende sehen – allerdings ohne Übernachtungen. Dakota bleibt der Hauptsorgeberechtigte. Das gemeinsame Umfeld betonte gegenüber People: "Alle versuchen nur, die Kinder zu schützen."

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026