Enthüllt: Diese Promis mischen bei "Die Verräter" 2026 mit

Es ist offiziell: Der Cast für die vierte Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! steht fest. Über ein Instagram-Video gab der Sender nun alle Teilnehmer bekannt. Neben Cathy Hummels (38) und Hardy Krüger jr. (58), deren Teilnahme bereits im Vorfeld spekuliert worden war, mischen in der neuen Runde unter anderem Moderatorin Marijke Amado (72), Schauspieler Ralph Morgenstern, Einrichtungsexpertin Tine Wittler (53), Sänger Gabriel Kelly (24) und Topmodel Papis Loveday (49) mit. Auch Schauspielerin Ania Niedieck (42), Alexa Maria Surholt (58), Ex-Schiedsrichter Urs Meier (67) sowie Fußballprofi Max Kruse (38) sind mit von der Partie.

Komplettiert wird der Cast durch Ann-Kathrin Bendixen (26), Peyman Amin (55), Marcel Nguyen (38), Philipp Fleiter, Joelina Drews (30) sowie die Schwestern Julia und Nina Meise. "Nun ist das Geheimnis gelüftet! Wir offenbaren unsere Spieler für Staffel 4 von 'Die Verräter'. Was denkt ihr: Wer könnte ein guter Verräter und wer ein guter Loyaler sein?", heißt es unter dem Video. Los geht es ab dem 3. August auf RTL+, Sky und WOW. Ab dem 17. August ist die Show dann Montag bis Donnerstag täglich im Free-TV bei RTL zu sehen.

"Die Verräter" ist ein Gesellschaftsspiel-Format, bei dem eine Gruppe von Prominenten gemeinsam Aufgaben löst, um eine Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro zu erspielen. Dabei sind einige Teilnehmer als sogenannte Verräter ausgewählt, die im Geheimen versuchen, die loyalen Mitspieler nach und nach aus dem Spiel zu befördern. Die Loyalen müssen herausfinden, wer unter ihnen lügt – und die Verräter müssen gleichzeitig alles daransetzen, nicht aufzufliegen. Im Mittelpunkt der vierten Staffel steht diesmal die Frage: Gelingt es den Loyalen, den Sieg zu holen? Die bisherigen Staffeln gewannen am Ende die Verräter.

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RTL / Benno Kraehahn Sonja Zietlow, Moderatorin von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der vierten Staffel

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RTL Der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"