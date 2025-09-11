Cathy Hummels soll nächste "Die Verräter"-Kandidatin sein

Cathy Hummels (37) könnte schon bald in einem völlig neuen TV-Abenteuer zu sehen sein! Insidern zufolge, die mit Bild geplauscht haben, soll die Moderatorin Teil der vierten Staffel der RTL-Show Die Verräter werden. Der TV-Sender hüllt sich bisher in Schweigen, jedoch kursieren Informationen, dass die Münchnerin schon während der Dreharbeiten vor der Kamera gestanden haben soll. In der Reality-Show, die sich rund um Lügen, Täuschungen und Psychospielchen dreht, kämpfen prominente Teilnehmer um einen Silberschatz im Wert von 50.000 Euro. Sonja Zietlow (57) ist das Gesicht und die Spielmacherin der Sendung, die für ihre hohen Einschaltquoten bekannt ist.

Bei "Die Verräter" werden die Kandidaten jeden Tag aufs Neue herausgefordert, denn heimlich ausgewählte Verräter versuchen, die restlichen Spieler, die sogenannten Loyalen, zu täuschen und gegeneinander auszuspielen. Bereits seit 2023 begeistert das Format mit Promis, die ihre Täuschungskünste unter Beweis stellen müssen. Sollte Cathy wirklich an der Show teilnehmen, bietet ihr das die Gelegenheit, ihre Cleverness und Nervenstärke unter Beweis zu stellen. Besonders spannend dürfte werden, wie die 37-Jährige sich in dieser psychologisch anspruchsvollen Umgebung schlägt, zumal sie sich auf ihren Social-Media-Kanälen oft intensiv mit Mental-Health-Themen auseinandersetzt.

Schon in der Vergangenheit sorgte "Die Verräter" für großes Aufsehen, nicht zuletzt durch prominente Teilnehmer der vorangegangenen Staffeln wie Mirja du Mont (49), Charlotte Würdig (47) und Motsi Mabuse (44). Auch für die kommende Staffel wird über bekannte Gesichter spekuliert. So soll laut Berichten auch Schauspieler Hardy Krüger jr., Sohn des verstorbenen Leinwandstars Hardy Krüger (†93), mit dabei sein. Für Cathy Hummels wäre das Format ein Ausflug in eine Welt voller Intrigen und taktischem Geschick – für sie, die sich sonst vor allem als Influencerin und Moderatorin einen Namen gemacht hat, eine erfrischend andere Herausforderung. Fans dürfen gespannt sein, was sie dort erwartet.

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels will ihren Traummann auf den Wiesn finden

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow und der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025