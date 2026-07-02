Neue Kritik an Katie Price nach Luxus-Welpenkauf in Dubai

Katie Price (48) sorgt erneut für Wirbel: In Dubai hat der Realitystar gemeinsam mit ihrem Ehemann Lee Andrews einen neuen Welpen gekauft – und bekommt dafür nun ordentlich Gegenwind von der Tierschutzorganisation PETA. Wie die Daily Mail berichtet, unterschrieb das Paar am Sonntag in einem Geschäft in dem Emirat einen Kaufvertrag für einen männlichen Pomsky, also eine Mischung aus Siberian Husky und Pomeranian. Auf dem Papier ist zu sehen, dass Katie und ihr Mann rund 9.800 Dirham, umgerechnet knapp 2.320 Euro, für den kleinen Vierbeiner hinlegten. Nur wenige Tage zuvor hatte Katie öffentlich gemacht, dass zwei ihrer Sphynx-Katzen verschwunden seien.

Genau dieser Zeitpunkt sorgt jetzt für heftige Kritik. PETA-Managerin Mimi Bekhechi erhebt gegenüber der Daily Mail schwere Vorwürfe gegen die Britin. "Gibt es wirklich kein Niveau, auf das Katie Price nicht noch tiefer sinken kann?", fragt sie und verweist darauf, dass Katze Doris Berichten zufolge noch immer vermisst werde, während die Besitzerin stattdessen ins Ausland fliege und sich "so einfach einen neuen Hund anschafft, wie man ein Paar Socken austauscht". Besonders den Pomsky in der Hitze Dubais stellt sie infrage. Die Tierschützerin erinnert außerdem daran, dass unter Katies Obhut bereits mehrere Tiere gestorben oder verschwunden sind. PETA hatte der TV-Bekanntheit schon zuvor 5.000 Pfund dafür angeboten, dass sie vertraglich zusichert, keine weiteren Tiere mehr anzuschaffen – dieses Angebot gelte weiterhin. Katie selbst veröffentlichte unterdessen ein Video, in dem sie und Lee den Vertrag unterschreiben und ihren neuen Hund stolz als "kleinen Babyjungen" und sich als "stolze Eltern" bezeichnen.

Die Diskussion um Katies zahlreiche tierische Mitbewohner schwelt nicht zum ersten Mal. In der Vergangenheit war die fünffache Mutter bereits in die Schlagzeilen geraten, nachdem unter anderem fünf Hunde, ein Pferd und ein Chamäleon ums Leben gekommen waren, mehrere davon bei Verkehrsunfällen nahe ihres Hauses. Ihren französischen Bulldoggen Rolo verlor sie, nachdem dieser sich unter einem Sessel eingequetscht hatte. In einem Gespräch mit der Zeitung The Sun erklärte die ehemalige Glamour-Beauty, die Todesfälle seien "Pech" gewesen und hätten sich größtenteils ereignet, während sie nicht zu Hause gewesen sei. Sie betonte: "Ich liebe Tiere, ich liebe es zu umsorgen" und ließ über ihren Sprecher ausrichten, sie habe PETA mehrfach angeboten, direkt mit ihr zu sprechen, statt über Medien zu gehen. Während der Streit mit der Organisation weitergeht, zeigt Katie ihren Alltag mit Hunden und Katzen regelmäßig in sozialen Netzwerken und nimmt ihre Fans so auch privat mit in ihr turbulentes Leben mit großer Patchworkfamilie und vielen Haustieren.

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Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

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Getty Images Katie Price bei der White Fox Party in London, 19. September 2024