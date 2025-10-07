Trotz Tierskandalen: Katie Price legt sich erneut Welpen zu

Katie Price (47) sorgt erneut für Diskussionen: Die Reality-TV-Darstellerin und fünffache Mutter hat ihrem Haustierrepertoire einen weiteren Hund hinzugefügt. In einem Video auf Snapchat zeigte sie sich mit dem Welpen, der, laut ihrer Aussage, nicht von ihrer Seite weiche. Bereits in der Vergangenheit stand die Tierhaltung des Models massiv in der Kritik. Tierschutzorganisationen wie PETA haben sie wiederholt für ihre angeblich nachlässige Art des Umgangs mit Tieren kritisiert. Eine Petition, die ihr ein lebenslanges Tierhalteverbot fordern soll, wurde bereits von 38.000 Menschen unterzeichnet.

Viele von Katies Tieren erlebten tragische Schicksale, darunter mehrere Hunde, die in Verkehrsunfälle auf der vielbefahrenen A24 verwickelt waren, sowie ein Pferd, das dort ebenfalls zu Tode kam. Besonders schockierend war der Fall ihres Französischen Bulldoggen Rolo, der erst wenige Wochen alt war, als er unter einem elektrischen Sessel erstickte. Trotz solcher Vorfälle scheint Katie entschlossen, weiterhin Tiere zu halten und schenkt ihnen regelmäßig ein neues Zuhause. Zu ihrem aktuellen Haushalt gehören neben dem neuen Welpen auch mehrere Katzen und andere Vierbeiner.

Bereits ihr letzter Hund Rookie sorgte bei seiner Anschaffung für großes Aufsehen. Damals präsentierte Katie den Welpen stolz der Öffentlichkeit, sehr zum Unmut von Tierschützern. PETA bot ihr sogar Geld, um sie davon zu überzeugen, keine weiteren Tiere mehr aufzunehmen – ein Angebot, das sie ausschlug. Obwohl die Kritik nicht abreißt, bleibt Katie unbeeindruckt. "Ich liebe Tiere", betonte sie in Interviews immer wieder. Ob sie mit ihrem neuesten Haustier eine ruhigere Phase einläuten kann, bleibt jedoch abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit