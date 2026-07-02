Ralf Schumacher kassiert zum Geburtstag Seitenhieb von David

Ralf Schumacher (51) hat am 30. Juni seinen Geburtstag gefeiert – und die Glückwünsche seines Sohnes kamen mit einer kleinen, liebevollen Spitze. David Schumacher (24), selbst ambitionierter Rennfahrer, wandte sich über Instagram an seinen Vater und wählte dafür einen besonders charmanten Weg: Er griff tief ins Fotoarchiv und postete ein Bild, das ihn als kleinen Jungen neben seinem Vater zeigt – mindestens ein Jahrzehnt alt, beide in eleganten dunklen Sakkos und weißen Hemden. Dazu schrieb er herzliche Geburtstagsgrüße, die er jedoch mit einer augenzwinkernden Bemerkung über das Älterwerden würzte: "Damals hattest du definitiv noch ein paar weniger graue Haare." Der Post schlug bei den Fans sofort ein: Innerhalb weniger Stunden sammelte das Bild fast 9.000 Likes.

Ralf ließ sich die Reaktion nicht entgehen und teilte den Beitrag prompt in seiner eigenen Instagram-Story – offenbar mit einem Schmunzeln. Davids Post war vor allem von aufrichtiger Zuneigung geprägt, wie er selbst deutlich machte: "Ganz viel Gesundheit, Liebe, Glück und viele schöne gemeinsame Momente mit deinem neuen Ehemann. Genießt die gemeinsame Zeit und lass dich heute ordentlich feiern! Hab einen wunderschönen Geburtstag! Vielen Dank für alles. Ich hab dich lieb!" Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn gilt schon lange als außergewöhnlich eng und vertrauensvoll. Mit dem Verweis auf den "neuen Ehemann" spielte David auf eine der schönsten Neuigkeiten der vergangenen Wochen an: Ralf hatte kurz zuvor seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) geheiratet.

Bereits am 30. Mai 2026 hatten sich Ralf und Étienne im Standesamt von Saint-Tropez das Jawort gegeben – umgeben von rund 110 Gästen und begleitet von den Kameras des Senders Sky, der die Feierlichkeiten für die mehrteilige Dokumentationsreihe "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" festhielt. Ralf selbst schwärmte in der Doku von seiner Beziehung: "Eine ausgeglichene, schöne, glückliche Beziehung macht einen anderen Menschen aus dir." David spielte bei der Hochzeit eine besondere Rolle: Er stand seinem Vater als einziger Trauzeuge zur Seite. Kennengelernt hatten sich Ralf und Étienne einst in Monaco; seit 2022 sind sie ein Paar. Im Juli 2024 machte Ralf seine Beziehung öffentlich – verbunden mit seinem Coming-out, das damals großes mediales Echo auslöste. Mit dem 51. Geburtstag blickt Ralf nun auf ein Jahr zurück, das sein Leben in vielerlei Hinsicht verändert hat – und das offensichtlich sehr zum Besten.

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Instagram / davidschumacher_official David Schumacher teilt ein Throwback-Foto

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf und David Schumacher, Juni 2025

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Imago Ralf Schumacher und Etienne Bousquet-Cassagne, Sky Spotlight im Hotel Bayerischer Hof