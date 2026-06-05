Gage der Doku: Ralf Schumacher ärgert sich über Fake-News

Nach seiner Hochzeit mit Étienne Bousquet-Cassagne (36) hat Ralf Schumacher (50) jetzt auf Instagram deutliche Worte gefunden – und zwar in Richtung der Bild. Der ehemalige Formel-1-Fahrer zeigte sich empört über einen Artikel des Blatts, in dem es um angebliche Gagen für die Hochzeitsdokumentation ging, die Sky von dem frisch verheirateten Paar produziert hat. Ralf teilte einen Screenshot des Berichts und richtete sich direkt an die Chefredaktionsvorsitzende der Bild-Gruppe: "Die Bild und Sie, Frau Horn, sollten sich einfach nur für Ihre Mitarbeiter schämen." Weiter schrieb er: "Unseren speziellen Tag mit Behauptungen und Lügen zu diskreditieren, ist selbst für Ihr Unternehmen neu."

In seinem Instagram-Post nahm Ralf auch die verantwortliche Autorin des Artikels ins Visier: "Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer tollen Mitarbeiterin (Tanja May), die alles schreibt, was ihr einfällt." Seine Community ließ ihn dabei nicht im Stich – die Kommentarspalte füllte sich schnell mit Zuspruch. "Stark, Ralf, sehr stark", schrieb ein Follower. Ein anderer kommentierte: "Nicht ärgern, die schönen Erinnerungen überwiegen; alles Liebe zur Hochzeit." Und auch dieser Kommentar war zu lesen: "Lasst euch von diesem Blatt nicht ärgern, Ralf!"

Ralf und Étienne hatten vergangenen Samstag im Rathaus von Saint-Tropez geheiratet und anschließend auf einem privaten Anwesen gefeiert. Rund 110 Gäste waren dabei, darunter Ralfs Sohn David aus seiner früheren Ehe mit Cora Schumacher (49). Der Rennfahrer übernahm die Rolle des Trauzeugen seines Vaters. Auch Carmen (61) und Robert Geiss (62) feierten mit. Die Hochzeitsvorbereitungen und das Jawort hat Sky für die vierteilige Dokuserie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleitet. Für die Produktion soll das Paar laut Bild rund 100.000 Euro erhalten haben – genau diese Angabe ist es, die Ralf nun als falsch bezeichnet. Die Hochzeitsfolge der Doku ist am 6. Juni zu sehen, die Serie läuft seit dem 21. Mai bei Sky und Wow jeweils donnerstags.

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Getty Images Ralf Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024

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Imago Ralf Schumacher mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, April 2026

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