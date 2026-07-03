Liebesglück perfekt: Ben Tewaag verkündet seine Verlobung

Ben Tewaag (50) schwebt im Liebesglück: Der Schauspieler und Sohn von Schauspielerin Uschi Glas (82) gab seine Verlobung jetzt auf Instagram bekannt – mit einem Foto an der Seite seiner Auserwählten und den Worten: "Finde, was dich liebt, und lass dich töten!" Die Frau, die sein Herz erobert hat, heißt Elena, ist 41 Jahre alt, Italienerin mit sizilianischen Wurzeln und lebt in Spanien. Kennengelernt haben sich die beiden ausgerechnet auf dem Jakobsweg, dem berühmten Pilgerweg, der für Ben offenbar zur Lebensreise wurde. Gegenüber Bild bestätigte er die freudige Nachricht persönlich.

"Ja, es stimmt, ich bin mit Elena verlobt. Sie ist eine heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln. Sie spricht sieben Sprachen, ist 41 Jahre alt und lebt in Spanien. Wir sind beide Abenteurer und was ich besonders toll an ihr finde: Sie ist brutal gebildet. Und sie hat eine Stimme, die mich umhaut", schwärmte Ben. Auch Elena zeigte sich dem Medium gegenüber begeistert von ihrem Verlobten: "Uns verbindet unser Humor, die Ironie. Er ist clever und scharfsinnig und bringt mich zum Lachen. Wir reiten auf derselben Welle." Wann und wo die Hochzeit stattfinden soll, möchte das frisch verlobte Paar noch nicht verraten. Ben machte aber deutlich, dass es ihm ernst ist: "Ich bin jetzt 50. Das ist das richtige Alter, um zu heiraten."

Das Liebesglück auf dem Camino ist für den Schauspieler eine Geschichte, die sich über mehrere Jahre aufgebaut hat. Bereits 2022 lief Ben den rund 800 Kilometer langen Pilgerweg von Saint-Jean-Pied-de-Port bis Santiago de Compostela zum ersten Mal. Im August 2025 zog es ihn erneut auf die Strecke – und dort funkte es. Im September vergangenen Jahres schwärmte er gegenüber Bild bereits: "Der Jakobsweg ist pures Glück." Hinter dem 50-Jährigen, der 2016 die Realityshow Promi Big Brother gewann, liegen dabei auch turbulentere Zeiten.

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Sascha Steinbach/Getty Images Ben Tewaag, Schauspieler

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Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag und seine Verlobte Elena, Juli 2026

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Getty Images Ben Tewaag gewinnt "Promi Big Brother" 2016

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