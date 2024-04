Ist Ben und Theresias "Kampf der Realitystars"-Aus fair?

Sind die Fans mit der Entscheidung der Kampf der Realitystars-Bewohner zufrieden? Theresia Fischer (32) und Ben Tewaag (47) mussten den Starstrand in der vergangenen Folge verlassen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin war von den Neuankömmlingen Silva Gonzalez (44) und Isabel Gülck rausgeworfen worden. Der Sohn von Uschi Glas (80) hatte wiederum die meisten Stimmen der restlichen Konkurrenten erhalten und daraufhin seine Koffer packen müssen. Bei den Zuschauern kommen die Entscheidungen eher weniger gut an. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 25. April 2024, 9:35 Uhr] gaben 44,9 Prozent der Teilnehmer an, die Wahl nachvollziehen zu können. 55,1 Prozent sind hingegen der Meinung, dass ein anderer Kandidat den Rausschmiss mehr verdient hätte.

Auch auf X spalten sich die Meinungen. Mehrere User schreiben, dass vor allem Theresias Rauswurf nicht ganz gerechtfertigt sei. Sie sei schließlich alles andere als langweilig. "Da hätten andere aber früher gehen können. Irgendwie hat sie ja schon Unterhaltung geliefert", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer Zuschauer meint wiederum, dass er ihr Ausscheiden aus der Sendung gut verschmerzen könne.

Bens Rauswurf wirft bei manchen ebenfalls Fragen auf. "Was haben die alle gegen den Ben? In dem Bums ist der mit der Aufrichtigste. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ihn mal in Schutz nehme", zeigt sich ein weiterer Zuschauer ratlos. Andere finden das jedoch weniger problematisch und freuen sich für den Filmproduzenten: "Gute Gage eingesackt und früh wieder raus. Alles richtig gemacht."

RTLZWEI Theresia Fischer bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Ben Tewaag, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2024

