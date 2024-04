“Kampf der Realitystars”-Cast ist total genervt von Silva!

Hat sich Silva Gonzalez (44) etwa schon jetzt bei Kampf der Realitystars ins Aus geschossen? In der heutigen Folge zog das "Hot Banditoz"-Bandmitglied in die Sala ein. "Da kam da Silva Gonzalez aus dem Boot raus. Da habe ich mir erst mal nur gedacht: ‘Ach du Scheiße.’ Er hat ein sehr großes Geltungsbedürfnis", ahnte bereits Kevin Schäfer – und schien mit seiner Vermutung recht zu behalten. Kaum angekommen, ratterte der Sänger direkt selbstbewusst seinen Lebenslauf runter. Die anderen Kandidaten zeigten sich von seinem Monolog ziemlich genervt. So zogen beispielsweise Calvin Kleinen (32) und Ben Tewaag (47) beim Zuhören lange Gesichter. "Ich komme nicht mehr mit", klagte auch Elsa Latifaj im Interview.

"Keiner redet so viel wie Silva", fasste Realitysternchen Cecilia Asoro zusammen. "Ich weiß, dass er einige hier in den Wahnsinn treiben wird", prophezeite sie. Auch die Zuschauer sind von Silva bisher eher weniger begeistert. "Dieser Silva nervt so maximal", schreibt ein Fan auf X. "Silva ist jetzt schon so anstrengend", findet auch ein anderer User. "Oh mein Gott, kann jemand dem Silva bitte mal die Batterien herausnehmen?! Der labert wie so ein Ansager beim Autoscooter auf der Kirmes", zeigt sich auch ein anderer Zuschauer auf Instagram genervt.

Auch wenn Silva mit seiner Art aneckt – so schnell werden ihn die anderen Kandidaten erstmal nicht los. Gemeinsam mit der Ballermann-Sängerin Isabel Gülck aka Isi Glück ist er heute als Neuankömmling gesafet und kann somit nicht aus der Show geschmissen werden. Stattdessen dürfen die beiden Musiker darüber entscheiden, wer heute aus der Sala ausziehen muss. Für die anderen heißt es zittern.

