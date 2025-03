Missglückte Beauty-Behandlung: Ben Tewaags Prozess startet

Ben Tewaag (48), der Sohn der Schauspielerin Uschi Glas (81), steht nach einem missglückten Beauty-Eingriff in Berlin vor Gericht. Laut den Berichten von Bild hatte sich der Vorfall am 18. Oktober 2021 ereignet, als sich Ben bei der Dermatologin Dr. Christine A. einer Kryolipolyse unterzog, einer fettreduzierenden Kälteanwendung. Statt des erwünschten straffen Bauches habe der Eingriff jedoch erhebliche Verletzungen verursacht. Ben erlitt nach eigenen Angaben Verbrennungen zweiten und dritten Grades sowie schmerzhafte Gewebeveränderungen. Wegen der Folgen musste er unter anderem eine geplante Teilnahme an einer RTL-Show in Südafrika absagen. Vor dem Berliner Landgericht fordert er nun über 100.000 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz. Heute beginnt die Verhandlung.

Ben schilderte, dass der Eingriff nicht nur schmerzhaft gewesen sei, sondern auch dauerhafte Schäden hinterlassen habe. Fotos des missglückten Eingriffs liegen dem Blatt vor. Bereits einen Tag nach der Kryolipolyse bildete sich an der behandelten Stelle eine große Blase, zusätzlich traten Rötungen und Verhärtungen auf. Laut Ben versicherte ihm die Ärztin vorab, dass im schlimmsten Fall nur harmlose Nebenwirkungen wie blaue Flecken, leichte Rötungen oder ein Taubheitsgefühl auftreten würden, die nach spätestens drei Wochen abklingen sollten. Von Verbrennungen oder bleibenden Schäden sei nie die Rede gewesen. "Ich leide auch heute noch unter dem Eingriff. Die Stelle fühlt sich noch immer taub an, und das entstandene Loch wird für immer bleiben", klagt der Realitystar.

Ben kann auf eine lange Karriere in der Medienbranche zurückblicken: Der Promispross war bereits als Schauspieler tätig und versuchte sich bei dem Sender MTV auch als Moderator sowie Produzent. 2016 gewann er die vierte Staffel von Promi Big Brother. Vergangenes Jahr versuchte er sein Glück bei Kampf der Realitystars. Am Strand von Thailand reichte es allerdings nur für den 21. Platz.

Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Ben Tewaag bei "Kampf der Realitystars" 2024

