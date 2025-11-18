Ben Tewaag nach Ausraster im RTW in Psychiatrie eingeliefert

Ein Vorfall in Rottach-Egern in Oberbayern sorgte am Sonntagabend für große Aufregung: Ben Tewaag (49), Sohn der bekannten Schauspielerin Uschi Glas (81), hatte sich bei einem "häuslichen Zwischenfall" schwer an der Hand verletzt und benötigte medizinische Hilfe bei der Versorgung einer tiefen Schnittwunde. Während er im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus war, eskalierte jedoch laut Oe24 die Situation: Der 49-Jährige zeigte sich zunehmend aggressiv und versuchte, das Fahrzeug während der Fahrt zu verlassen. Letztendlich blieb den Sanitätern nichts anderes übrig, als die Polizei hinzuzuziehen – eine Entscheidung, die bei dem verletzten Ben offenbar auf wenig Gegenliebe stieß.

Auch nach Eintreffen der Beamten soll sich der einstige Promi Big Brother-Gewinner nicht beruhigt haben – im Gegenteil: Laut Polizeibericht kam es zu massiven verbalen Entgleisungen, Anfeindungen und einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten, der dabei leicht verletzt wurde. In Gewahrsam randalierte Ben weiter und fügte sich selbst zusätzliche Verletzungen zu, bevor er ins Krankenhaus Agatharied gebracht wurde. Dort behandelte man zunächst seine Schnitt- und Eigenverletzungen, doch angesichts seines Zustands erfolgte anschließend die Überstellung in eine psychiatrische Klinik. Insgesamt waren neun Polizeikräfte an dem belastenden Einsatz beteiligt, wie das Bayerische Rote Kreuz bestätigte.

Ben, der in der Vergangenheit schon mehrfach durch Kontroversen auffiel, hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Der Sohn von Uschi und ihrem ersten Ehemann, Filmproduzent Bernhard Tewaag, wurde vor allem durch seine TV-Auftritte bekannt, machte aber auch immer wieder mit privaten Eskapaden Schlagzeilen. Seine Mutter hielt sich bislang mit Stellungnahmen zu dem Vorfall in Rottach-Egern zurück. In Interviews betonte Uschi in der Vergangenheit jedoch stets die Herausforderungen, die es für sie als Mutter dreier Kinder gab, insbesondere mit Ben, der schon früh auffälliges Verhalten gezeigt haben soll. "Manchmal wünscht man sich einfach nur Ruhe", sagte die Schauspielerin einst über die Höhen und Tiefen im Familienleben.

Imago Ben Tewaag in Berlin, Januar 2017

Getty Images Ben Tewaag gewinnt "Promi Big Brother" 2016

