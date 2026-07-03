New-York-Chaos: Taylor Swift für XXL-Hochzeit kritisiert

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) heiraten – und New York steht dabei buchstäblich Kopf. Die Sängerin feiert ihre Megahochzeit in der Stadt, die niemals schläft, und legt dafür offenbar einen Großteil davon lahm. Zahlreiche Straßen wurden rund um das Event gesperrt, der Madison Square Garden komplett für die Feier übernommen. US-Medien beziffern die Kosten der Traumhochzeit auf über 20 Millionen Euro. Während unzählige Swifties dem großen Tag entgegenfiebern, formiert sich im Netz aber auch massiver Gegenwind – vorwiegend von Anwohnerinnen und Anwohnern New Yorks, die über Staus, Umwege und Umsatzverluste ihrer lokalen Geschäfte klagen.

Eine Expertin analysierte den Backlash gegenüber der BBC mit klaren Worten: "Wenn man sich die Online-Diskussionen anschaut, gibt es sehr viele Menschen, die sagen: 'Warum müssen wir Platz für Taylor Swift machen? Das ist nicht einmal ihre Stadt.'" Die Expertin wies zudem auf das besonders ungünstige Timing hin: "Es ist außerdem das Wochenende des 4th of July. Da gibt es massive, große Partys in Amerika – besonders wegen des 250. Jubiläums der amerikanischen Unabhängigkeit. Sie hat sich selbst in die Mitte von all dem gedrängt."

Das Mega-Event bekommt auch von Promis Kritik: Amy Schumer (45) schoss auf Instagram gegen das Hochzeitsspektakel von Taylor und Travis. "Das Probeessen war der Hammer. Wer hätte gedacht, was sie sich für uns heute Abend ausgedacht hat", schrieb die Komikerin zu einem Selfie in schrägem Outfit. Damit machte sie klar, wie überdreht ihr der ganze Rummel vorkommt. Bei den Swifties sorgt das für Unmut. Die einen feiern den Witz, andere finden ihn komplett daneben.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Instagram / monsemaison Taylor Swift im Kleid der Marke "Monse" in Nashville 2026.

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Instagram / amyschumer Amy Schumer im Mai 2026 mit Gesichtsbemalung

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