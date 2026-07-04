"Dumm": Vogue Williams rechnet brutal mit Lee Andrews ab

Moderatorin und Realitystar Vogue Williams (40) hat in ihrem Podcast "My Therapist Ghosted Me" kein gutes Haar an Lee Andrews, dem Ehemann von Katie Price (48), gelassen. Die Irin übte in der neuesten Folge scharfe Kritik an dem 43-Jährigen und warf ihm vor, alle Welt zu täuschen. "Er nimmt alle auf den Arm. Das ist der Grund, warum ich so ein Problem damit habe", erklärte Vogue. "Er versucht, die Leute dumm aussehen zu lassen und glaubt, dass wir seinen Müll tatsächlich glauben – und das kann ich nicht ertragen." Besonders deutlich wurde die Moderatorin mit den Worten: "Ich habe das Gefühl, er hat nicht einmal zwei Gehirnzellen, die er aneinanderreiben kann."

Auslöser für ihre Abrechnung waren die jüngsten Behauptungen von Lee, der kürzlich nach einem Monat im Gefängnis in Dubai auf freiem Fuß ist. Er war im Al-Awir-Gefängnis in Dubai inhaftiert gewesen – offiziell, wie er selbst behauptete, wegen Spionageverdachts. Tatsächlich handelte es sich laut Berichten um Betrugsvorwürfe und privatrechtliche Angelegenheiten. Nach seiner Freilassung sorgte er mit einer Reihe zweifelhafter Aussagen für Schlagzeilen: In einem Cameo-Video behauptete er, eine Rolle in der britischen Soap "EastEnders" ergattert zu haben. "Zwischen uns gesagt, ich bekomme einen kleinen Cameo-Auftritt in 'EastEnders'", sagte er darin. Gegenüber der Daily Mail bestätigte jedoch eine Quelle, dass es "keine Pläne" gebe, Lee Andrews in der Serie auftreten zu lassen. Außerdem behauptete Lee zum Vatertag, er habe Katies fünf Kinder adoptiert – obwohl er sie laut The Metro noch nicht einmal persönlich getroffen hat. Lediglich über FaceTime soll er mit einigen von ihnen gesprochen haben. Podcast-Co-Hostess Joanne McNally teilte Vogue die Bestätigung der BBC mit, dass Lee keine Rolle in der Soap bekommen habe. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: "Gott sei Dank. Das sind die besten Neuigkeiten, die du mitgebracht hast", sagte Vogue daraufhin.

Vogue Williams und Katie Price sind beide in der britischen Öffentlichkeit bekannte Gesichter. Katie, die Mutter von fünf Kindern aus früheren Beziehungen, hatte Lee erst im Januar geheiratet. Trotz der turbulenten Umstände rund um seinen Gefängnisaufenthalt reiste Katie ihm entgegen und traf ihn nach seiner Freilassung wieder. Bilder zeigten die beiden tanzend in einem Auto – von Spannungen war auf den ersten Blick nichts zu sehen. Lee selbst hatte zuvor sogar ein Live-Event angekündigt, bei dem Katie ihn angeblich "grillen" sollte. Zusätzlich zu den schillernden Behauptungen berichten Medien von einem laufenden Immobilienstreit in Dubai, in den er verwickelt sein soll, sowie von ausstehenden Schulden in beträchtlicher Höhe.

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Collage: Getty Images, Instagram / wesleeeandrews Collage: Vogue Williams und Lee Andrews

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Getty Images Vogue Williams im Oktober 2023

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews