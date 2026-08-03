Prinz George peinlich berührt bei erstem Teenager-Auftritt

Prinz George (13) hat seinen ersten offiziellen Auftritt als Teenager hinter sich – und der verlief nicht ganz ohne peinliche Momente. Der 13-Jährige besuchte gemeinsam mit seinen Eltern Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sowie seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) am vorletzten Tag die Commonwealth Games 2026 in Glasgow. Beim Gespräch mit dem walisischen TV-Moderator Gethin Jones kam es zu einem herrlich typischen Teenager-Moment: Gethin fragte die Kinder, ob sie Lust hätten, ihre Eltern später auf einem Tandem im Velodrom zu sehen. Georges Antwort war kurz und unmissverständlich: "Nein!" Kate brach daraufhin in Lachen aus, während William schmunzelnd hinzufügte: "Wir blamieren euch ja schon genug, so wie es ist."

Zuvor hatte die Fünffach-Olympiasiegerin im Radsport, Dame Laura Kenny, Kate und William offenbar bereits angespornt, es selbst auf dem Tandem zu versuchen. Kate berichtete lachend, sie habe geantwortet: "Passt auf, was ihr euch wünscht – sie wollen uns auf ein Tandem im Velodrom setzen." Die Familie traf außerdem die Turnerinnen Abigail und Emily Roper, die beide Bronze gewonnen hatten, sowie den schottischen Schwimmer Archie Goodburn. Beim Plausch mit den Turnerinnen erzählte Kate, dass Louis gerade den Handstand übt – woraufhin der Achtjährige mit verschränkten Armen zugab: "Ein bisschen", und hinzufügte, Charlotte finde, er sei dabei nicht besonders gut. Charlotte selbst gab an, sie könne den Handstand erfolgreich ausführen und liebe Ballett und Turnen. George wiederum gestand, er sei "bei allem, was Beweglichkeit erfordert, eine Katastrophe."

Die Reise nach Glasgow war für alle drei Kinder ein besonderer Moment: Es war das erste Mal, dass George, Charlotte und Louis gemeinsam in Schottland bei einer offiziellen Veranstaltung zu sehen waren. Besonders für Louis war es das erste Mal, dass er alt genug für einen solchen Auftritt war. Neben Radsport und Judo verfolgten die Geschwister auch ein Netball-Spiel zwischen Australien und Jamaika. Zum Abschluss des Tages sorgten Charlotte und Louis noch für herzliche Bilder, als sie enthusiastisch das Einhorn-Maskottchen der Spiele, Finnie, begrüßten. Charlotte winkte und reichte ihm jubelnd die Hand zum Abklatschen – woraufhin das Einhorn in die Luft sprang und auch Louis einen High Five anbot.

Anzeige Anzeige

Getty Images Royal Family bei den Commonwealth Games 2026 in Glasgow: Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Anzeige Anzeige

Getty Images Ankunft der britischen Royals zu den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinz Louis bei Trooping the Colour 2026