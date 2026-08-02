Commonwealth Games 2026: Die Royals zeigen sich in Glasgow

Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) haben ihre drei Kinder zu einem ganz besonderen Ausflug mitgenommen: Die Prinzessin und der Prinz von Wales besuchten gemeinsam mit Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Commonwealth Games 2026 in Glasgow, Schottland. Von der Tribüne aus verfolgten die fünf Royals das Netball-Halbfinale zwischen Australien und Jamaika – ein spannendes Duell, das Jamaika am Ende mit 46 zu 45 Punkten knapp für sich entschied.

Während des Spiels waren William und Kate sichtlich darum bemüht, ihren Kindern das Spielgeschehen zu erklären und ihnen die Regeln des Sports näherzubringen. Modisch setzten alle fünf dabei auf stimmige Looks: Charlotte erschien in einem schwarz-weißen gepunkteten Kleid, ihre Brüder George und Louis trugen Hosen und Hemden. Kate kombinierte ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil mit einem weißen Rock und einem dunkelgrünen Blazer, während William in einem lässig getragenen schwarzen Anzug mit leicht geöffnetem Hemd erschien.

Der Besuch der Commonwealth Games reiht sich in einen ereignisreichen Royalsommer ein. Bereits wenige Tage zuvor hatten William und Kate auf Instagram unter dem Titel "The Summer Rewind" einen Rückblick auf die vergangenen Monate geteilt. "Danke an alle, die die letzten Monate so besonders gemacht haben!", schrieben die beiden dazu. Zu den Highlights zählten unter anderem ein Besuch in Wimbledon mit George und Charlotte sowie Treffen mit Prominenten wie Robert Irwin (22), Emma Watson (36) und Benedict Cumberbatch (50). Für Kate war in diesem Sommer besonders ein persönlicher Moment bedeutsam: Die Prinzessin nahm an der "National Three Peaks Challenge" teil, um das Bewusstsein für ganzheitliche Krebsversorgung zu stärken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ankunft der britischen Royals zu den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

Anzeige Anzeige

Getty Images Royal Family bei den Commonwealth Games 2026 in Glasgow: Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate steht in Wanderkleidung auf dem Gipfel des Ben Nevis