Dänemarks Prinzessin Isabella macht jetzt Ernst beim Bund

Für Prinzessin Isabella (19) von Dänemark hat am 3. August ein ganz neuer Alltag begonnen: Die 18-jährige Royal ist mit Gepäck ins Gardehusarenregiment im dänischen Slagelse eingerückt und startet dort ihren elfmonatigen Wehrdienst. Damit tritt Isabella kurz nach ihrem Schulabschluss in die Fußstapfen ihres Bruders Prinz Christian (20), der denselben Dienst bereits absolviert hat. Wie aus den aktuellen Informationen rund um den dänischen Hof hervorgeht, gehört die Tochter von König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) zu den 1.600 jungen Menschen, die Anfang August ihre Ausbildung beginnen. Statt ihre neu gewonnene Freiheit zu genießen, stehen für sie nun fast ein ganzes Jahr Kaserne, Drill und Ausbildung auf dem Plan.

Isabellas Dienst ist deutlich länger als bei früheren Rekruten üblich: Wegen der angespannten Sicherheitslage in Europa wurde der reguläre Dienst von vier auf elf Monate ausgedehnt und ist ab 2026 auch für Frauen verpflichtend. Isabellas Ausbildung gliedert sich dabei in fünf Monate Basistraining und anschließend sechs Monate Einsatzdienst. Ganz unbekannt ist die Kaserne für Isabella dabei nicht: Sie hatte das Gardehusarenregiment bereits besucht, als ihr älterer Bruder Christian dort seinen Dienst absolvierte, und ließ sich damals schon mit Tarnhelm und Militärrucksack ausstatten.

Bevor Isabella zum Dienst antrat, stand jedoch erst einmal Feiern auf dem Programm: Die Prinzessin hatte am Øregård-Gymnasium in Hellerup ihr Abitur abgelegt und diesen Meilenstein ausgelassen mit Freunden und Familie gefeiert. Unter anderem berichtet die Boulevardzeitung Ekstra Bladet, dass sie auf dem traditionell geschmückten Lastwagen mit ihren Mitschülern unterwegs war, dabei mit reichlich Sekt überschüttet wurde und später auf dem Schlossgelände sogar eine Bierbong leerte. Isabella, die als Countess of Monpezat aufwächst und zwischen royalen Pflichten, Schule und Freundeskreis pendelt, zeigt damit einmal mehr, dass sie trotz blauem Blut viele typische Jugendmomente mit ihren Freunden teilt – jetzt allerdings mit Stiefeln, Kasernenbett und Weckruf um Punkt frühmorgens.

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Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Isabella von Dänemark feiert Abschluss, Juni 2026

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Getty Images In Kopenhagen feiern König Frederik X., Prinzessin Isabella und Königin Mary Isabellas bestandenes Abitur am Øregård Gymnasium

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Kongehuset Prinzessin Isabella bei ihrer Abschlussfeier mit der traditionellen Absolventenmütze