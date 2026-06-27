Dänemark-Royals feiern Bilder von Isabellas Abschlussfeier

Prinzessin Isabella (19) hat ihr dänisches Abi in echter Royal-Kulisse gefeiert: Am Freitag schloss die Tochter von König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) das Øregård Gymnasium ab und startete anschließend in die traditionelle Studenterfahrt durch Kopenhagen. In einem Instagram-Post veröffentlichte das Königshaus dazu ungewöhnlich private Einblicke von Isabellas großem Tag. Auf den Bildern ist die Prinzessin unter anderem in einem langen weißen Kleid und auffälligen roten Flip-Flops zu sehen, wie sie ihr Abschlusszeugnis bei der feierlichen Zeremonie an der Schule entgegennimmt – ganz ohne anwesende Presse, nur festgehalten von der Kamera des Hofes.

Nach der offiziellen Verabschiedung wurde es für Isabella sportlich: Wie es die dänische Tradition vorsieht, musste sie wegen einer Bestnote bei ihrer letzten Prüfung zunächst hinter dem mit Girlanden geschmückten Studentenwagen herlaufen. Gemeinsam mit mehreren Klassenkameraden rannte die frischgebackene Studentin bei sommerlichen Temperaturen hinter dem Truck her, bevor sie endlich aufspringen und mit der typischen weißen Studentenmütze weiterfeiern durfte. Die Tour mit dem offenen Partywagen führte die ganze Klasse durch die Stadt, während an Bord ausgelassen getanzt, gejubelt und der Abschluss gefeiert wurde. Ein wichtiges Ziel der Route: Amalienborg, wo die royale Familie einen besonderen Zwischenstopp vorbereitet hatte.

Vor dem Schloss warteten König Frederik, Königin Mary, Kronprinz Christian und Prinz Vincent (15), um Isabella als frisch gebackene Absolventin in Empfang zu nehmen. Auf den Bildern des Hofes ist zu sehen, wie der Monarch seine Tochter herzlich begrüßt und sich stolz mit ihr und der jubelnden Klasse fotografieren lässt. Für die dänischen Royals sind solche Meilensteine eng mit Familienmomenten verknüpft: Schon in der Vergangenheit zeigte sich der Palast bei ähnlichen Anlässen nahbar und teilte private Schnappschüsse, etwa von gemeinsamen Ferien oder Geburtstagen der Kinder. Isabella wächst gemeinsam mit ihren Geschwistern Christian, Vincent und ihrer Schwester Josephine im Rampenlicht auf, doch an Tagen wie diesem stehen vor allem die Freude über den Abschluss und die Zeit mit Freunden und Familie im Vordergrund.

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Getty Images In Kopenhagen feiern König Frederik X., Prinzessin Isabella und Königin Mary Isabellas bestandenes Abitur am Øregård Gymnasium

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Kongehuset Prinzessin Isabella bei ihrer Abschlussfeier mit der traditionellen Absolventenmütze

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Getty Images Die dänische Königsfamilie, Juni 2024