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Sylvester Stallone
Sylvester Stallone blieb der Beerdigung seiner Mutter fern

Sylvester Stallone blieb der Beerdigung seiner Mutter fern

- Margit Huber
Lesezeit: 2 min
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Sylvester Stallone (80) hat überraschend enthüllt, dass er der Beerdigung seiner Mutter Jackie Stallone fernblieb. Die Astrologin und Fernsehpersönlichkeit war im September 2020 im Alter von 98 Jahren gestorben. Von ihrem Tod erfuhr der "Rocky"-Star nicht etwa im Kreis seiner Angehörigen, sondern mitten auf dem Golfplatz. "Ich spielte Golf, und jemand rief an: 'Deine Mutter ist tot'", erinnerte sich Sylvester jetzt im Gespräch mit Page Six. Auf die Nachfrage, ob er anschließend zur Trauerfeier gegangen sei, antwortete er nur knapp: "Nein." Hintergrund seiner Entscheidung war ein über Jahre hinweg schwieriges Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatten die beiden keinerlei Kontakt mehr – laut Sylvester, weil Jackie (104) schlicht nicht mehr mit ihm sprechen wollte.

Wie sehr sich die Beziehung zwischen den beiden abgekühlt hatte, beschrieb der Schauspieler gegenüber Page Six sehr deutlich: "Es kam an den Punkt, an dem sie einfach nicht mit mir reden wollte. Also starb sie in Isolation." Seine Mutter habe sich zeitlebens für allerhand Beschäftigungen begeistert: Sie las aus Händen, erstellte Horoskope, betätigte sich als sogenannte "Rumpologin", schwang sich ans Trapez und setzte sich ans Klavier. Nur an ihren Kindern und Enkeln habe sie wenig Interesse gehabt. Sein Urteil fällt entsprechend ernüchtert aus: "Manche Menschen sollten einfach keine Kinder haben. Und ich glaube, sie wusste das... Sie war sehr, sehr unreif und wollte ein Star sein." Wie angespannt das Verhältnis schon früh war, zeigte sich rund um die Oscarverleihung 1977. Jackie wollte damals ihren Friseur mitbringen, doch ihr Sohn konnte keine zusätzliche Eintrittskarte auftreiben. Daraufhin habe sie ihn abgewiesen.

Auch zu seinem Vater hatte Sylvester kein enges Verhältnis. Dieser sei kühl und distanziert gewesen. Erst auf dem Sterbebett habe er mit Sylvester über die Liebe gesprochen und seinem Sohn entsprechende Ratschläge gegeben. Seine damalige Reaktion gab er gegenüber dem Magazin so wieder: "Du bist 91, du stirbst. Und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem du alles verstanden hast?" An seine Kindheit denkt der Hollywoodstar daher nicht gerne zurück. Sein bitteres Fazit lautet: "Es gibt keine guten Erinnerungen." Die belastenden Erfahrungen innerhalb seiner Familie hätten nach Sylvesters eigener Einschätzung jedoch auch seine Persönlichkeit und seine Arbeit als Schauspieler, Regisseur und Produzent beeinflusst.

Jackie und Sylvester Stallone, 1997
Getty Images
Jackie und Sylvester Stallone, 1997
Sylvester Stallone bei der Premiere von "Tulsa King" Staffel 3 in New York, September 2025
Getty Images
Sylvester Stallone bei der Premiere von "Tulsa King" Staffel 3 in New York, September 2025
Sylvester Stallone, November 2024
Getty Images
Sylvester Stallone, November 2024
Sylvester Stallone blieb Jackies Beerdigung fern: Könnt ihr seine Entscheidung nachvollziehen?
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