So eiskalt erfuhr Sylvester Stallone vom Tod seines Sohnes

Sylvester Stallone (80) hat schon unzählige harte Schläge auf der Leinwand einstecken müssen – doch der schwerste Moment seines Lebens spielte sich abseits jeder Kamera ab. Im Juli 2012 starb sein ältester Sohn Sage Stallone (†36) im Alter von nur 36 Jahren an einer Erkrankung der Herzkranzgefäße. In einem emotionalen Interview mit The New York Times schildert der heute 80-Jährige, wie erschreckend kühl ihm die Nachricht überbracht worden sei. Am Telefon war Dr. Stephen Levine, der dritte Ehemann seiner Mutter Jackie Stallone. Sylvester hatte den Arzt zu diesem Zeitpunkt noch nie persönlich getroffen: "Ich werde es nie vergessen, es war so kalt: Der neue Ehemann meiner Mutter, den ich noch nie getroffen hatte und der Arzt war, rief mich an und sagte: 'Sly, er ist fort. Sage – er ist fort.' Ich fragte: 'Wohin fort?' 'Er ist gestorben, er ist fort. Es tut mir leid.' Klick", schildert der 80-Jährige das Telefonat.

Zunächst habe Sylvester seine Gefühle zurückgehalten und einfach nur funktioniert. Er musste die Beerdigung organisieren, seiner Familie beistehen und den schweren Verlust gemeinsam mit Sages Mutter bewältigen. Erst rund eine Woche später brach alles aus ihm heraus: "Und dann, ungefähr eine Woche später, war ich ganz allein in meinem Zimmer, und aus mir kam ein Klageschrei, wie ich ihn vorher oder seitdem nie gehört habe. Es waren einfach Schmerz, Trauer und Schuld. Es war nicht menschlich", erzählt er der Zeitung. Danach hätten ihn vor allem quälende Fragen begleitet: ob er etwas hätte tun können, hätte da sein oder sich anders hätte entscheiden sollen. Über einen solchen Verlust komme man nicht hinweg, betonte der Schauspieler. Sage sei ein sehr liebenswürdiger Junge mit einer großartigen Mutter gewesen, der noch wunderbare Dinge hätte vollbringen können.

Vater und Sohn standen übrigens schon früh gemeinsam vor der Kamera: 1990 spielte Sage in "Rocky V" ausgerechnet Rocky Balboas Sohn Robert. Dass das angespannte Verhältnis der beiden Filmfiguren stellenweise verdächtig echt wirkte, hatte seinen Grund. "Als ich schrie: 'Du hast nie Zeit mit mir verbracht! Du hast nie Zeit mit meiner Mutter verbracht', war das wahr. Ich blickte meinem Vater ins Gesicht und sagte ihm das wirklich", verriet Sage 1996 dem Magazin People. Die gemeinsamen Dreharbeiten hätten das Verhältnis der beiden nachhaltig verändert. "Ich konnte vieles loswerden. Wir brachen ein paar Mal in Tränen aus. Wir würden alles füreinander tun", so Sage damals. Neben Sage hat Sylvester mit seiner Ex-Frau Sasha Czack (76) den Sohn Seargeoh Stallone. Aus seiner Ehe mit Jennifer Flavin stammen außerdem die drei Töchter Sophia Stallone, Sistine Stallone und Scarlet Stallone.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

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Getty Images Zwei Personen posieren beim Fototermin zum Film "The Expendables 3" beim Filmfestival von Cannes 2014

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Imago Sylvester Stallone im Film "Cliffhanger", 1993