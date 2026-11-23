Sylvester Stallone (80) musste Mitte der 1970er-Jahre gleich zweimal in den Ring steigen: einmal als Rocky Balboa vor der Kamera und einmal hinter den Kulissen für sein eigenes Drehbuch. Als er den Produzenten Irwin Winkler und Robert Chartoff (†81) das Skript zu "Rocky" vorlegte, stieß das Projekt bei den Studios zunächst auf Ablehnung. Dort wollte man den Stoff weder verfilmen noch den damals kaum bekannten Schauspieler als Hauptdarsteller besetzen. Sylvester ließ sich davon allerdings nicht beirren und bestand darauf, die Titelrolle selbst zu übernehmen. Irwin und Robert stellten sich hinter ihn und brachten den Film schließlich mit einem schmalen Budget von etwa einer Million Dollar auf den Weg. Das knappe Budget beeinflusste sogar eine der bekanntesten Szenen des Films: Für das romantische Treffen von Rocky und Adrian auf der Eisbahn fehlte das Geld für Statisten. Deshalb wurde die Szene kurzerhand so geändert, dass die beiden erst nach Betriebsschluss allein auf dem Eis unterwegs sind. Aus der Notlösung entstand ein besonders intimer und unvergesslicher Filmmoment, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Wie groß der Gegenwind damals war, schilderte Irwin rückblickend: "Die Studios waren dagegen. Sie wollten den Film grundsätzlich nicht machen, und mit ihm schon gar nicht. Aber wir blieben hartnäckig, genau wie er es im Film tut." Um die Umsetzung des Projekts zu sichern, übernahmen er und Robert persönlich die Bürgschaft für die Produktionskosten. Letztlich kamen sogar noch rund 25.000 Dollar an zusätzlichen Ausgaben hinzu, die die beiden ebenfalls aus eigener Tasche bezahlten, wie The Hollywood Reporter berichtet. Auch die Szene auf der Eisbahn war zunächst anders geplant: Ursprünglich sollten dort noch weitere Schlittschuhläufer zu sehen sein. Aus der finanziellen Not entstand dann die Idee, dass Rocky einen Mitarbeiter überredet, ihn und Adrian nach Feierabend allein aufs Eis zu lassen. "Weil wir es uns nicht leisten konnten, Komparsen zu engagieren, drehten wir wegen des Budgets ganz ohne andere Leute. Ich glaube, die Szene ist so einprägsam, weil nur die beiden ganz allein dort sind", erklärte der Produzent. Der 1976 veröffentlichte Streifen entwickelte sich trotz seiner bescheidenen Mittel zum Kassenerfolg und gewann drei Oscars – darunter den Preis als bester Film.

Die Handlung des Films wies zahlreiche Parallelen zu Sylvesters damaligem Leben auf. Wie seine Figur hatte auch der Schauspieler selbst kaum etwas, war jedoch von seinen Fähigkeiten überzeugt und fest entschlossen, zu zeigen, dass er eine Chance verdient hatte. Als Inspiration für die Handlung diente teilweise der reale Schwergewichtskampf zwischen Muhammad Ali (†74) und dem Außenseiter Chuck Wepner. Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur ein möglicher Sieg, sondern vor allem das Durchhalten und der Beweis, überhaupt in den Ring zu gehören. Fast 50 Jahre später greift Peter Farrelly genau diese Parallele auf: Sein Film "I Play Rocky" zeichnet nach, wie Sylvester um die Verwirklichung seines Drehbuchs ringen musste. Für den Filmemacher ist die Verbindung zwischen dem Darsteller und seiner berühmten Figur offensichtlich. "Stallones Geschichte und Rockys Geschichte sind fast identisch", betonte Peter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone in den frühen 1980ern, bekannt aus "Rocky" und "Rambo"

Anzeige Anzeige