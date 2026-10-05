24 Jahre: Phil Collins beendet die Fehde mit Paul McCartney

Phil Collins (75) hat den Streit mit Paul McCartney (84) offiziell begraben. In der Show "Piers Morgan Uncensored" erzählte der Genesis-Sänger, wie es nach rund 24 Jahren zur Aussprache kam. Auslöser war ein Anruf zu Beginn des Jahres 2026. Phil sammelte damals Erinnerungsstücke für eine Auktion zugunsten des King's Trust. Davon erfuhr Paul und rief ihn an. Im Verlauf des Telefonats kam Paul von sich aus auf den alten Zwist zu sprechen. Phil zeigte sich reumütig: "Ich wünschte, ich hätte es nie gesagt, Paul. Ich wünschte, ich hätte es nie gesagt." Paul winkte ab: "Ich dachte, zwischen uns wäre alles gut." Die Versöhnung ließ sich damit schnell abhaken. Phils Fazit fiel entsprechend knapp aus: "Also haben wir uns geküsst und wieder vertragen." Aus fast einem Vierteljahrhundert Schweigen wurde so binnen eines Anrufs wieder Frieden.

Der Ärger begann 2002 bei einer Probe zum Jubiläumskonzert für Queen Elizabeth II. (†96) im Buckingham Palace. Phil hatte eine seltene Erstausgabe eines Beatles-Buches von Hunter Davies dabei und bat Paul um eine Signatur. Dabei war auch Pauls damalige Ehefrau Heather Mills (58). Während er schrieb, kommentierte Paul den Sänger mit den Worten: "Er ist ein großer Fan, unser kleiner Phil." Für Phil klang das nach einer bösen Spitze. Gegenüber Piers (61) erinnerte er sich, in jenem Moment nur eines gedacht zu haben: "Du Arschloch." Heute sieht Phil die Szene gelassener. Vermutlich habe Paul es gar nicht so gemeint, wie es bei ihm angekommen sei. Er selbst habe aus dem Vorfall wohl mehr gemacht, als tatsächlich dahintersteckte.

Die Öffentlichkeit erfuhr erst 2016 von dem Zerwürfnis. Rund um die Veröffentlichung seiner Memoiren "Not Dead Yet" warf Phil Paul in The Sunday Times vor, ihn stets von oben herab behandelt zu haben. Paul soll daraufhin per E-Mail versucht haben, die Wogen zu glätten, bekam aber keine Antwort. Erst der Anruf Anfang 2026 brachte die Aussprache. Öffentlich geäußert hat sich Paul zur Versöhnung bislang nicht. Für Phil hat das Beatles-Buch zudem einen ganz persönlichen Wert. Er bekam es von seiner Ex-Frau Jill Tavelman geschenkt. Aus der Beziehung mit ihr stammt die Tochter Lily Collins (37), die heute als Schauspielerin arbeitet.

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Getty Images Phil Collins im März 2018

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Getty Images Sir Paul McCartney auf seiner "Got Back"-Tour im Allianz Parque in São Paulo, Oktober 2024

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Phil Collins 2026