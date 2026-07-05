Lily Collins bei letzten Dreharbeiten von "Emily in Paris"

Lily Collins (37) und Ashley Park (35) sind wieder gemeinsam auf den Straßen von Paris unterwegs – und dieses Mal ist es das letzte Mal. Anfang Juli wurden die beiden Schauspielerinnen beim Dreh für die sechste und abschließende Staffel von Emily in Paris gesichtet. Lily schlüpfte dabei wieder in die Rolle der Emily Cooper und begeisterte in einem auffälligen Mantel mit Rot-Schwarz-Weiß-Muster und üppigem weißen Fransenbesatz. Dazu trug sie einen glatten kurzen Bob, lange Ohrringe und eine graue Umhängetasche. Ashley wiederum setzte als Mindy Chen auf einen knallpinken gemusterten Anzug, den sie mit einem passenden Barett, Handschuhen, Handtasche und kniehohen Stiefeln kombinierte.

Das zeigen Aufnahmen, die unter anderem Just Jared vorliegen. Zwischen den Aufnahmen wurden die beiden Schauspielerinnen dabei erwischt, wie sie miteinander plauderten und zusammen auf der Straße saßen. Ashley jonglierte dabei mehrere Kartons und Einkaufstüten, darunter eine von L'Artisan Parfumeur. Die Dreharbeiten zur finalen Staffel der Netflix-Serie führten das Team bereits an verschiedene Drehorte: So standen die Kameras unter anderem beim Monaco Grand Prix und in Griechenland bereit, wo Lily gemeinsam mit Lucas Bravo (38), der den Koch Gabriel spielt, Szenen drehte.

Neben den Dreharbeiten selbst nutzte Lily die Zeit in der französischen Hauptstadt auch für private Momente. Die Tochter von Phil Collins (75) wurde zuletzt mit ihrem Ehemann Charlie McDowell (42) durch Paris spazieren gesehen – die beiden schlenderten durch die Stadt und machten dabei unter anderem einen Halt im Ralph-Lauren-Store. Lily und Charlie lernten sich 2019 beim Dreh für den Film "Gilded Rage" kennen und wurden ein Paar. 2021 gaben sie sich das Jawort. Sie sind Eltern einer Tochter, der kleinen Tove Jane.

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Getty Images Lily Collins bei der Netflix-Premiere von "Emily in Paris"

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Getty Images Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane