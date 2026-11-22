Phil Collins (75) hat bei einem bedeutenden Meilenstein seiner Karriere offen über die schwerste Zeit seines Lebens gesprochen. Bei seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock and Roll Hall of Fame am vergangenen Samstag in Los Angeles würdigte der Sänger insbesondere seine Assistentin. Sie habe erkannt, wie sehr seine damalige Lebensweise seiner Gesundheit schadete, und ihn eindringlich dazu bewegt, etwas zu ändern. Wie entscheidend ihre Unterstützung für ihn war, machte Phil laut Daily Express mit deutlichen Worten klar: "Ich mache keinen Scherz, wenn ich sage, dass ich ohne sie nicht mehr hier wäre. Ich läge zwei Meter unter der Erde in einer Kiste." Ein musikalischer Auftritt war dem Genesis-Star bei der Zeremonie allerdings nicht möglich. Aufgrund seiner anhaltenden gesundheitlichen Probleme verzichtete er darauf, selbst auf der Bühne zu performen. Mittlerweile ist der Musiker auf Mobilitätshilfen und eine Betreuung rund um die Uhr angewiesen.

Phil wollte sich trotz seiner gesundheitlichen Probleme offenbar noch nicht von der Bühne verabschieden. "Ihr habt noch nicht das Letzte von mir gehört. Das verspreche ich euch", versicherte er seinen Fans. In seiner Dankesrede würdigte der Musiker außerdem mehrere Menschen, die seinen Karriereweg geprägt hatten. Dazu gehörten sein Manager Tony Smith, Ahmet und Nesuhi Ertegun von Atlantic Records sowie Virgin-Gründer Richard Branson (76). "Sie nahmen mich unter ihre Fittiche und sahen etwas, das es wert war, gefördert zu werden", erinnerte sich Phil an seine langjährigen Unterstützer. Auch seine drei Exfrauen vergaß der Sänger nicht: Mit persönlichen Worten dankte er ihnen für die gemeinsame Zeit und dafür, dass sie ihn über die Jahre begleitet hatten. Zudem würdigte er seine fünf Kinder. Die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame war für den Briten übrigens nicht die erste Ehrung dieser Art. Bereits 2010 war er gemeinsam mit Genesis in die Ruhmeshalle aufgenommen worden.

Phils gesundheitliche Probleme reichen bis ins Jahr 2000 zurück. Damals verlor er einen Großteil seines Hörvermögens auf dem linken Ohr. Ein weiterer schwerer Einschnitt folgte 2007: Während einer Reuniontour mit Genesis verletzte er sich an der Halswirbelsäule. Die dabei entstandenen Nervenschäden in seinen Händen hatten zur Folge, dass er nicht länger Schlagzeug spielen konnte. In den darauffolgenden Jahren kamen weitere Beschwerden hinzu. Dazu zählten eine Fußheberschwäche, fünf Knieoperationen, Nierenprobleme und Typ-2-Diabetes. Außerdem erkrankte der Musiker an Covid-19, während er wegen anderer Gesundheitsprobleme im Krankenhaus behandelt wurde. Seit der Abschiedstour von Genesis im Jahr 2022 ist Phil im Ruhestand. Inzwischen lebt er mit einer Pflegekraft zusammen, die ihn rund um die Uhr betreut, ihn im Alltag unterstützt und unter anderem darauf achtet, dass er seine Medikamente vorschriftsmäßig einnimmt. Wie viel ihm die Menschen an seiner Seite bedeuten, zeigte sich auch bei der Zeremonie in Los Angeles. Neben seiner Familie und seinem Team würdigte Phil zum Abschluss seiner Rede Eric Clapton (81) und Robert Plant, mit denen er im Laufe seiner Karriere gemeinsam Musik gemacht hatte.

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Getty Images Phil Collins bei der Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame 2026 in Los Angeles

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Getty Images Phil Collins spricht bei seiner Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame 2026

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