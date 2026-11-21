Jane Asher hält auch rund sechs Jahrzehnte nach ihrer viel beachteten Liebe zu Paul McCartney (84) an ihrem Schweigen fest. Von 1963 bis 1968 war sie mit dem Beatles-Star liiert und erlebte die Beatlemania hautnah mit. Dennoch möchte sie keine intimen Erinnerungen an diese Zeit öffentlich machen. Daran konnten selbst verlockende Angebote nichts ändern. Laut Express stellte Jane einst klar: "Die Leute haben mir Geld angeboten, damit ich darüber spreche, alle möglichen Dinge. Aber ich werde nicht darüber reden. Es ist so lange her." Auch Sam Mendes' (61) geplante Beatles-Filmreihe will sie sich nicht anschauen. Das Projekt dürfte ihre frühere Beziehung erneut ins Rampenlicht rücken. Darin wird Lucy Boynton (32) in die Rolle von Jane schlüpfen, Paul Mescal (30) verkörpert den jungen Paul. Die Aussicht, ihre eigene Vergangenheit im Kino dargestellt zu sehen, bewegt die Schauspielerin somit nicht zu einem Kurswechsel.

Kennengelernt hatten sich Jane und Paul im April 1963. Damals berichtete sie als 17-jährige Schauspielerin für die Radio Times über ein Beatles-Konzert in der Royal Albert Hall. Aus dieser Begegnung wurde eine Liebe, die fünf Jahre lang hielt. Die beiden galten als eines der bekanntesten Paare der Swinging Sixties und waren zeitweise sogar verlobt. Jane stand dem Musiker auch in entscheidenden Momenten zur Seite. So war sie bei ihm, als er 1967 vom Tod des Bandmanagers Brian Epstein erfuhr. Ein Jahr später begleitete sie die Band zu einem spirituellen Aufenthalt nach Rishikesh in Indien. Auch auf Pauls Farm in Schottland, seinem privaten Rückzugsort, war sie dabei. Auch Paul respektiert Janes konsequente Zurückhaltung: "Ich bin immer sehr vorsichtig damit, Jane in die Geschichte der Beatles einzubeziehen. Sie hat unsere Beziehung nie öffentlich ausgeschlachtet, während jeder andere auf der Welt seine Geschichte verkauft hat." Es fühle sich deshalb seltsam an, intime Einzelheiten zu verraten. Die beiden hätten eine gute Beziehung gehabt.

Durch Jane und ihre kreative Londoner Familie lernte der aus einfachen Verhältnissen in Liverpool stammende Musiker eine neue Welt kennen. Drei Jahre lang lebte Paul im sechsstöckigen Haus der Ashers in der Wimpole Street. Dort entstand unter anderem der Hit "Yesterday". Auch Liebeslieder wie "And I Love Her" und "Here, There and Everywhere" werden mit Jane in Verbindung gebracht. 1968 machte die Schauspielerin in der TV-Sendung "Dee Time" das Aus der Verlobung öffentlich. Später heiratete die Schauspielerin den Künstler und Illustrator Gerald Scarfe, mit dem sie drei Kinder hat. Paul war viele Jahre mit Linda McCartney verheiratet und ist inzwischen mit Nancy Shevell (67) verheiratet. Sams Kinoprojekt soll aus vier Filmen bestehen, die jeweils aus der Perspektive eines Beatles-Mitglieds erzählt werden. Neben Paul Mescal sind Barry Keoghan (34), Joseph Quinn (32) und Harris Dickinson (30) als Fab Four zu sehen. Als Kinostart für die Filme war zuletzt April 2028 vorgesehen.

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Imago Paul McCartney und Jane Asher besuchen die Galapremiere von "Alfie" im Londoner Plaza Theatre

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Getty Images Sir Paul McCartney auf seiner "Got Back"-Tour im Allianz Parque in São Paulo, Oktober 2024

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