Phil Collins (75) hat bei seiner Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame tief blicken lassen. Am vergangenen Samstag, dem 14. November, wurde der Musiker laut Express.co.uk bei einer Zeremonie in Los Angeles als Solokünstler geehrt und hatte dabei besondere Unterstützung an seiner Seite. Drei seiner fünf Kinder begleiteten ihn bei dem seltenen öffentlichen Auftritt. Schauspielerin Lily Collins (37), Tochter Joely und Sohn Nic begleiteten ihren Vater auf den roten Teppich und unterstützten ihn anschließend bei der Preisverleihung im Publikum. Auf der Bühne schlug Phil Collins dann nachdenkliche Töne an und sprach offen über seine Fehler als Vater. Unter Tränen gab er zu, dass er seinen Kindern das Aufwachsen nicht leicht gemacht habe. "Sie sind alle unglaublich talentiert, und ich habe ihnen das Leben beim Aufwachsen schwerer gemacht. Ich liebe sie. Ich liebe euch über alles", sagte er laut Express.co.uk. Lily, Joely und Nic erhoben sich gemeinsam mit den übrigen Gästen und feierten ihn mit stehenden Ovationen. Auch bei diesem Zuspruch kamen dem Sänger die Tränen.

Die Laudatio auf den Briten hielt Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (51). Er bezeichnete Phils Hit "In the Air Tonight" als Ursprung des "wohl krassesten Schlagzeug-Fills aller Zeiten", wie Express.co.uk berichtet. Anschließend spielte Travis den Song gemeinsam mit Cynthia Erivo (39). Auf einen eigenen musikalischen Auftritt verzichtete Phil Collins aufgrund seiner anhaltenden gesundheitlichen Beschwerden. Seit 2022 ist der Genesis-Frontmann nicht mehr aufgetreten. Bei der Veranstaltung benötigte der Musiker zwei Gehstöcke, um auf die Bühne zu gelangen. Hinter ihm liegen unter anderem bereits fünf Knieoperationen. In seiner Rede blickte er auf seinen Werdegang zurück: "Ich bin mit dem einzigen Wunsch aufgewachsen, Schlagzeug zu spielen. Alles andere war ein wirklich glücklicher Zufall. Wenn ich zurückblicke, kann ich kaum glauben, wie mein Leben verlaufen ist." Seinen Fans machte er außerdem Hoffnung: "Ihr habt noch nicht das Letzte von mir gehört." Für Phil war es bereits die zweite Aufnahme in die Hall of Fame. Im Jahr 2010 war er schon mit Genesis geehrt worden, nun folgte die Auszeichnung für seine Solokarriere.

Phil hat insgesamt fünf Kinder aus drei Ehen. Seine Kinder standen ihm auch bei, als der Musiker eine lebensbedrohliche gesundheitliche Krise durchlitt. Auf die Nachricht seines Managers hin eilten sie an sein Krankenbett. Aufgrund versagender Nieren war Collins damals auf eine Dialyse sowie eine Pflege rund um die Uhr angewiesen. Zuvor sprach er in Piers Morgans YouTube-Format "Uncensored" über diese dramatische Zeit. Express.co.uk griff seine Worte auf: "Meine Nieren versagten, meine Organe stellten einfach ihre Arbeit ein. Die Menschen kamen, um sich zu verabschieden. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass sie kamen, ich hatte keine Ahnung, dass das alles passierte." Auch über die Sorgen seiner Kinder sprach er: "Sie hatten alle Angst, dass sie mich nicht wiedersehen würden. Es hätte alles so schrecklich schiefgehen können." Neben den damaligen Folgen seiner Alkoholabhängigkeit kämpft Phil mit Komplikationen einer Wirbelsäulenverletzung aus dem Jahr 2007. Außerdem wurde bei ihm Typ-2-Diabetes festgestellt.

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Getty Images Phil Collins bei der Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame 2026 in Los Angeles

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Getty Images Nicholas Collins, Phil Collins, Lily Collins und Joely Collins bei der Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame in Los Angeles

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