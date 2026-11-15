Diese Stars wurden in Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen

Phil Collins (75) hat Grund zu feiern: Der Musiker wurde erneut in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Die feierliche Show fand in der Nacht zum Sonntag im Peacock Theater in Los Angeles statt. Diesmal würdigte die Ruhmeshalle den Briten für seine Verdienste als Solokünstler. Mit Songs wie "In the Air Tonight" und "One More Night" landete er große Hits. Seine musikalische Laufbahn startete Phil ursprünglich hinter dem Schlagzeug. Erst später machte er sich auch als Sänger am Mikrofon einen Namen. In seiner Dankesrede blickte er auf diesen ungewöhnlichen Werdegang zurück. "Ich bin mit dem Wunsch aufgewachsen, Schlagzeug zu spielen. Alles andere, was passiert ist, war ein glücklicher Zufall", erklärte er.

Und weiter: "Wenn ich zurückblicke, kann ich kaum glauben, wie mein Leben verlaufen ist." Bereits zuvor war Phil als Mitglied der Band Genesis in die Hall of Fame eingezogen. Zur Zeremonie kam er nicht allein: Auf dem roten Teppich zeigte er sich gemeinsam mit seinen Kindern Nicholas, Joely und Emily in Paris-Star Lily Collins (37). Der Sänger war an diesem Abend aber längst nicht der einzige Geehrte. Insgesamt wurden 18 Künstler und weitere prägende Persönlichkeiten aus der Musikwelt in die Ruhmeshalle aufgenommen.

Zu den neuen Mitgliedern zählen unter anderem Iron Maiden, Billy Idol (70), Queen Latifah (56), Oasis, Sade, Joy Division, New Order, Wu-Tang Clan und MC Lyte. Auch Luther Vandross wurde geehrt – allerdings posthum, denn der R&B-Sänger war bereits 2005 gestorben. Einen Platz in der Ruhmeshalle bekam außerdem der verstorbene TV-Moderator Ed Sullivan. Mit "The Ed Sullivan Show" hatte er zwischen 1948 und 1971 unter anderem The Beatles und die Rolling Stones einem breiten Publikum in den USA nähergebracht.

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Getty Images Phil Collins bei der Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Nicholas Collins, Phil Collins, Lily Collins und Joely Collins bei der Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame in Los Angeles

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