Bühnenunfall gab Startschuss für Anouschka Renzis Beauty-OPs

Kinnlanges, dunkles Haar, große Rehaugen und ein durchdringender Blick, der für viele Beobachter nur schwer zu deuten ist – so präsentierte sich Anouschka Renzi (62) nicht nur am Montagabend beim Auftakt der aktuellen Staffel von Promi Big Brother, sondern auch auf Aufnahmen, die fast vier Jahrzehnte alt sind. Damals war die angehende Schauspielerin gerade Anfang 20 und von einer Karriere im Reality-TV noch Lichtjahre entfernt. Heute zählt sie 62 Lenze, und auch wenn sich optisch so manches verändert hat, ist sie auf den historischen Bildern sofort wiederzuerkennen. Dass keineswegs jede Modifikation in ihrem Gesicht auf das Konto von Mutter Natur geht, daraus macht die Theaterdiva längst kein Geheimnis mehr. Im Gegenteil: Anouschka spricht inzwischen ziemlich unverblümt über ihre Schönheitseingriffe und darüber, dass ihr Einstieg in das Thema Beauty-OPs keineswegs freiwillig war.

Mit 21 Jahren zog sich Anouschka bei einem Bühnenunfall eine schwere Nasenverletzung zu, die derart kompliziert ausfiel, dass das Riechorgan anschließend gleich mehrfach chirurgisch gerichtet werden musste. "Die Nase gefiel mir eh schon nicht und dann war sie noch verbogen. Dann musste sie dreimal operiert werden", erinnerte sich die Schauspielerin im Gespräch mit dem Stern. Später folgten weitere Optimierungen ohne medizinische Indikation. Die Begründung lieferte sie direkt mit: "Weil ich mich so, wie ich aussah, nicht mochte." Das Prädikat "apart", das ihr ob der markanten Züge häufig angeheftet wurde, empfand sie eher als Bürde. "Mit meiner Höckernase und der schmalen Lippe – da hieß es immer: 'Die ist so apart.' Und man will niedlich, gängig, hübsch sein", gestand die Künstlerin offen.

Zu Anouschkas persönlichen Unsicherheiten gesellte sich bald das Gefühl, stets im Schatten ihrer berühmten Mutter Eva Renzi (†60) und ihres Adoptivvaters Paul Hubschmid zu stehen. Über ihre Eingriffe öffentlich zu sprechen, fiel ihr lange schwer – nicht ohne Grund. Anfang der 2000er-Jahre machte sich Désirée Nick (70) über die Schönheitsoperationen der Schauspielerin lustig, was in jahrelangen juristischen und medialen Scharmützeln mündete. Im Rückblick bewertet die Wahlberlinerin das damalige Drama jedoch gewohnt abgeklärt: "Ich war einfach zu früh dran. Ich bin die Einzige, die es damals zugegeben hat. Inzwischen machen das alle und viel, viel mehr."

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Collage: Imago, Imago Collage: Schauspielerin Anouschka Renzi – damals und heute

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Imago Schauspielerin Anouschka Renzi im Jahr 1988

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Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026