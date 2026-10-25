Anouschka Renzi stammt aus einer echten Schauspiel-Dynastie

Anouschka Renzi (62) ist nicht die Erste in ihrer Familie, die vor der Kamera Karriere macht: Ihre Mutter Eva Renzi (†60) war ein gefeierter deutscher Filmstar, ihr Adoptivvater Paul Hubschmid ein ebenso erfolgreicher Schauspieler. Anouschka kam 1964 zur Welt – in genau jenem Jahr, in dem ihre Mutter erstmals an der Freien Volksbühne Berlin unter Vertrag stand. Nur zwei Jahre später gelang Eva mit der Rolle der Alexandra Borowski in "Playgirl" der große Durchbruch. Danach ging es für die gebürtige Berlinerin laut Joyn steil bergauf: Ihre Popularität stieg auch international, unter anderem aufgrund ihrer Mitwirkung an Produktionen wie "Finale in Berlin". 1967 heiratete die Schauspielerin dann den 24 Jahre älteren Schweizer Paul Hubschmid, der ihre Tochter adoptierte. Gemeinsam wagte die Familie später sogar einen Neuanfang in Hollywood.

Dabei war Evas Weg alles andere als vorgezeichnet. Mit bürgerlichem Namen hieß sie Evelyn Hildegard Renziehausen. Weil sich ihre Eltern früh scheiden ließen, verbrachte sie einen Teil ihrer Kindheit in Internaten und Klosterschulen. Bevor sie sich voll und ganz der Schauspielerei widmete, verdiente sie ihr Geld unter anderem als Platzanweiserin, Hostess und Model. Ihr rascher Aufstieg hinterließ offenbar Spuren. "Die Verquickung des Privaten und dieser schnellen öffentlichen Exposition hat mich damals entwurzelt", erklärte Eva später gegenüber der Berliner Morgenpost. "Ich war aus mir selbst herausgerissen, plötzlich hochkatapultiert und das noch international." Ihre Tochter schlug trotzdem denselben Weg ein. Seit mehr als 40 Jahren steht Anouschka vor der Kamera und wurde unter anderem durch "Forsthaus Falkenau", "Schöni Uussichte" und Verbotene Liebe einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt sorgte sie vor allem im Realityfernsehen für Schlagzeilen und belegte 2026 bei Promi Big Brother den achten Platz.

Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter galt lange als angespannt. Die Vermutungen über einen dauerhaften Bruch dementierte Anouschka allerdings deutlich. "Wir waren nie verkracht, auch wenn die Leute das immer geglaubt haben. Wir hatten nur ein spannungsreiches Verhältnis", stellte die Schauspielerin gegenüber der Tageszeitung Welt klar. Noch vor dem Tod ihrer Mutter versöhnten sich die beiden – ein Umstand, für den sich Anouschka später besonders dankbar zeigte. Eva starb 2005 im Alter von nur 60 Jahren an Lungenkrebs. Das Endstadium der Erkrankung brachte die beiden wohl einander nahe: Nach eigenen Angaben habe sich Anouschka "rund um die Uhr" um ihre Mutter gekümmert: "Ich habe sie die ganze Zeit gestreichelt, mit ihr geredet", erinnerte sie sich im Interview. Wer Anouschkas leiblicher Vater war, hat Eva zeitlebens nie öffentlich bekannt gegeben. Paul Hubschmid, der sie adoptiert hatte, war bereits im Jahr 2001 gestorben.

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Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Getty Images Eva Renzi in London, 1967

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Imago Anouschka Renzi, Juni 1988