Nach PBB: Axel Schulz hält Anouschka für "ganz tolle Frau"

Axel Schulz (57) und Anouschka Renzi (62) entwickelten bei Promi Big Brother ein überraschend herzliches Verhältnis. Im Interview mit Promiflash blickt der ehemalige Profiboxer auf die gemeinsame Zeit zurück und schwärmt von seiner Mitbewohnerin. Für ihn sei Anouschka eine "ganz tolle Frau", betont Axel. Besonders im kargen, schlechter ausgestatteten Gartenbereich zeigte sich, wie gut die beiden miteinander auskamen. Als der Sportler dort einzog, hatte Anouschka mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Axel wollte ihr den belastenden Alltag ein wenig erleichtern: "Ich bin in den Garten gegangen und Anouschka war schon dort. Sie tat mir einfach leid, weil sie sich über alles und jeden beschwert hat. Da wollte ich sie ein bisschen beschützen."

Statt sich von ihrer direkten Art oder ihrer Unzufriedenheit abschrecken zu lassen, begegnete er ihr mit viel Verständnis. Axel erklärt gegenüber Promiflash: "Ich habe ihr auch gesagt, dass sie meinen Tee oder meine Pflaumen haben kann, weil sie nicht auf die Toilette gehen konnte." Seine Fürsorge zeigte sich in praktischen Kleinigkeiten. "Ich wollte sie einfach ein bisschen unterstützen", fasst der Sportler zusammen. Die Zuneigung beruhte auf Gegenseitigkeit: Anouschka machte Axel in der Sendung immer wieder liebe Komplimente.

Auch die Zuschauer hatten die besondere Nähe zwischen Axel und Anouschka bemerkt. Nach einem vertrauten Gespräch am Lagerfeuer hatten Fans die beiden auf X sogar als mögliches Traumpaar von "Promi Big Brother" gefeiert. Ein Nutzer schrieb: "Ach, die Süßen. Einfach knuffig." Anouschka hatte in der Sendung offen erklärt: "Ich mag ihn einfach. Gechillt, ruhig, angenehm. Auf jeden Fall am angenehmsten von allen, die hier sind." Zudem betonte sie: "Ich fühle mich in seiner Gegenwart sehr wohl. Ich glaube, wir haben einen guten Draht zueinander." Ein Liebesgeständnis war das zwar nicht, doch die Chemie zwischen den beiden war für viele Zuschauer kaum zu übersehen.

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Joyn Axel Schulz und Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026