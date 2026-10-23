Anouschka Renzi rätselt über Gedeon Burkhards PBB-Taktik

Nach seinem Debüt bei Promi Big Brother stellt sich die Frage: Wird Gedeon Burkhard (57) jetzt zum Realitystar? Eine, die es wissen müsste, ist Anouschka Renzi (62), denn schließlich teilte sie sich tagelang mit ihm das Zuhause auf Zeit. Im Interview mit Promiflash will die Schauspielerin jedoch keine Prognose abgeben. Für sie bleibt offen, ob ihr Mitbewohner Gefallen am Genre gefunden hat und künftig öfter in Reality-TV-Shows auftaucht. Anouschka fiel vor allem eines auf: Gedeon hielt sich auffallend bedeckt und bezog nur selten klar Stellung. "Er ist sehr, sehr geschickt. Er positioniert sich überhaupt nicht, außer vielleicht gegen Christian Lell oder andere Personen. Ansonsten hält er sich zurück", überlegt Anouschka.

Ganz ohne Haltung kam der Schauspieler allerdings nicht durchs Format: Er habe sich laut Anouschka schützend vor Streamerin Nina Bridney (23) gestellt und kein kritisches Wort über sie verloren. Da es sein erstes Reality-TV-Format war, hält sie es für denkbar, dass er nicht immer durchschaute, wer sich authentisch verhielt und wer lediglich eine Rolle spielte. Statt sich in Diskussionen zu stürzen, suchte Gedeon scheinbar lieber die Beschäftigung an der frischen Luft. "Im Garten fand ich ihn jedenfalls sehr arbeitsam. Er hat den ganzen Tag aufgeräumt, sich aber zu kaum etwas wirklich geäußert – zumindest nicht bei uns. Vielleicht hat er das im Interviewraum getan", erzählt die Schauspielerin gegenüber Promiflash.

Auf persönlicher Ebene scheint zwischen beiden kein großer Funke übergesprungen zu sein. "Mit mir hat er sich kein einziges Mal unterhalten oder mich etwas über mein Leben und meine Vergangenheit gefragt", erinnert sie sich im Gespräch mit Promiflash. Dementsprechend wenig weiß sie von ihm. Anouschka erklärt: "Ich weiß eigentlich nur, dass er mit zwei Frauen zusammenlebt. Ich kenne außerdem einige andere Leute, die ihn aus dieser Zeit kennen. Er geht in Clubs, als Cowboy verkleidet. Das finde ich eklig, aber gut." Ganz anders schwärmte die Schauspielerin von ihrem Mitstreiter Nikola Grey. Mit ihm würde sie sogar einen Harem gründen.

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Joyn Gedeon Burkhard und Georgina Stumpf bei "Promi Big Brother"

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Joyn Anouschka Renzi in "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola Grey massiert Anouschka Renzis Füße bei "Promi Big Brother"