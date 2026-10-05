Darum nimmt Anouschka Renzi an "Promi Big Brother" teil

Der Startschuss fällt heute: Am 5. Oktober 2026 zieht Anouschka Renzi (62) in das Promi Big Brother-Haus, um sich dort gemeinsam mit den anderen Promis der permanenten Kameraüberwachung zu stellen. Ihre Beweggründe für dieses erneute Reality-Abenteuer legte die Schauspielerin im SAT.1-Frühstücksfernsehen ganz ungeschönt offen – die Finanzen gaben den Ausschlag. Mit den Jahren werden die Rollenangebote in der Film- und Fernsehbranche für Frauen spürbar weniger, wohingegen Reality-Formate lukrativere Gagen bieten. Schließlich will auch der Lebensunterhalt für ihre Wohnung in Berlin-Charlottenburg gesichert sein. Wie hoch ihr monatlicher Bedarf ungefähr ist, verriet sie dabei ohne Umschweife: "Ich brauch schon meine paar tausend Euro im Monat auf jeden Fall, eher so fünf." Die neue Staffel der Realityshow startet am heutigen Montag um 20:15 Uhr auf SAT.1 und bei Joyn. Dort können Zuschauer das Geschehen zusätzlich in einem 24-Stunden-Livestream verfolgen.

Dass Anouschka überhaupt im Reality-TV gelandet ist, war lange nicht absehbar. Mit dem Genre fremdelte sie nach eigener Aussage über Jahre hinweg. "Am Anfang hab ich mich wahnsinnig geschämt, ja. Weil ich wollte so was nie machen", gestand sie im SAT.1-Frühstücksfernsehen. Ihre Karriere begann im klassischen Theater- und Filmbereich: Als Tochter der Schauspielerin Eva Renzi (†60) sammelte sie schon als 17-Jährige in Berlin erste Bühnenerfahrung, bevor sie ihre Ausbildung am Lee Strasberg Institute in New York vertiefte. Um die Jahrtausendwende war sie jedoch zunehmend zur festen Größe in den Boulevardmedien präsent. Auslöser hierfür war unter anderem ein öffentlicher Schlagabtausch mit Désirée Nick (70), die Spitzen über vermeintliche Schönheitskorrekturen der Schauspielerin verteilt hatte. Das daraus entstandene Trash-Image habe ihrer Karriere geschadet, erklärte sie: "Ich wurde aus zwei Serien rausgeschrieben." Ihr berufliches Zuhause blieb das Theater, 2026 stand sie etwa beim Piraten Open Air in Grevesmühlen auf der Bühne.

Für die Zeit im Container hat sich Anouschka vorgenommen, dem Publikum ihr ungeschöntes, wahres Gesicht zu zeigen. Dennoch begegnet sie der Rund-um-die-Uhr-Überwachung mit einer gehörigen Portion Respekt. Aus früheren Reality-Auftritten weiß man: Die Schauspielerin nimmt kein Blatt vor den Mund und gilt als streitbare Persönlichkeit. Da sie eine tiefe Abneigung gegen Oberflächlichkeiten hat, sind Reibereien mit ihren prominenten Mitbewohnern quasi vorprogrammiert. Erst kürzlich hatte sie "Promis unter Palmen" nach einem heftigen Streit freiwillig verlassen und im Affekt angekündigt, nie wieder an einem Realityformat teilnehmen zu wollen. Mit ihrem Einzug bei "Promi Big Brother" kehrt sie nun schneller als gedacht in die Realitywelt zurück. Auch mit Désirée verbindet sie eine wechselhafte Geschichte: 2022 kam es überraschend zur Versöhnung, zwei Jahre später sorgte die gemeinsame Arbeit am Theaterstück "Bette und Joan" hinter den Kulissen jedoch erneut für Konflikte.

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Imago Anouschka Renzi bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

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Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

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Getty Images Désirée Nick und Anouschka Renzi, August 2024