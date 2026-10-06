Nach 6 Wochen: König Haakon und Familie beenden Hoftrauer

Das norwegische Königshaus schließt jetzt ein trauriges Kapitel ab: Am Freitag, dem 9. Oktober, endet offiziell die Hoftrauer um König Harald V. (†89), der am 28. August verstorben war. Wie Billed-Bladet berichtet, hatten sich König Haakon VIII. (53) und seine Angehörigen rund sechs Wochen lang weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. In dieser Zeit beschränkten sich die Royals auf jene offiziellen Verpflichtungen, die sich nicht verschieben ließen. Auftritte, die sonst zum royalen Alltag gehören, fielen dagegen nahezu vollständig weg. Mit dem Ende der Trauerphase dürfte sich das nun ändern: Der 53-jährige Monarch und die übrigen Mitglieder der Königsfamilie werden künftig wieder deutlich häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen sein.

Wie sehr die Hoftrauer den royalen Alltag beeinflusst hat, zeigte sich auch am stark ausgedünnten Terminkalender des neuen Königs. In dieser Woche stehen für Haakon lediglich Audienzen sowie eine Sitzung des Staatsrats auf dem Programm, wie Billed-Bladet berichtet. Eine der wenigen Ausnahmen in den vergangenen Wochen war die Eröffnung des norwegischen Parlaments am vergangenen Freitag. Dort trat der König gemeinsam mit seiner Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) auf. Obwohl es sich um einen offiziellen Staatsakt handelte, machten Vater und Tochter ihre Trauer durch dunkle Kleidung sichtbar.

Während die Staatstrauer in Norwegen bereits nach knapp zwei Wochen endete, blieb es im Königshaus also noch deutlich länger still. Auf der Webseite des norwegischen Palastes wurde die Trauerphase zuvor bis einschließlich zum 9. Oktober offiziell verkündet. Die Einschränkungen galten nicht nur für die Mitglieder der Königsfamilie, sondern auch für die Hofmitarbeiter. Sogar bereits geplante Auftritte im In- und Ausland waren davon betroffen. Mit dem Ende der Hoftrauer darf nun auch im royalen Alltag wieder etwas mehr Normalität einkehren. Für Haakon und seine Familie bedeutet das zugleich den Start in einen neuen Abschnitt: Erstmals seit dem Thronwechsel können die norwegischen Royals wieder zu einem reguläreren Programm zurückkehren und auch festlichere Termine wahrnehmen.

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Getty Images König Haakon VIII während der Vereidigungszeremonie im Storting in Oslo, 2026

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der Eröffnung des 171. Stortings in Oslo

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Getty Images Ingrid Alexandra, Märtha Louise, Haakon VIII und Sverre Magnus begleiten den Sarg von König Harald V in Oslo