Königin Mette-Marit (53) ist überraschend auf die royale Bühne zurückgekehrt. Am Mittwochabend besuchte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann König Haakon (53) ein Dankeskonzert in der Dreifaltigkeitskirche in Oslo. Darüber berichtete unter anderem die norwegische Zeitung Dagbladet. Für die Monarchin war es nach ihrer Lungentransplantation und der langen Genesungsphase ein besonderer Moment. Für ihr royales Comeback wählte sie ein elegantes Outfit in Schwarz. Auf Fotos, die Bunte vorliegen, kombiniert sie ihr schwarzes Kostüm mit einem auffälligen Paillettenrock – definitiv ein Blickfang. Besonders innig fiel auch ihre Ankunft aus: Mette-Marit betrat die Kirche Hand in Hand mit ihrem Ehemann. Dabei zeigte sie sich lächelnd und sichtlich erfreut über den gemeinsamen Abend. An der Seite des Königspaares nahm außerdem Königin Sonja (89) an der Veranstaltung teil.

Dass die Königin bei dem Konzert dabei sein würde, war ursprünglich gar nicht geplant. Ihr Gesundheitszustand schwankt weiterhin. Laut dem norwegischen Königshaus entscheidet Mette-Marit deshalb oft erst sehr kurzfristig, ob sie einen öffentlichen Termin wahrnehmen kann. Die Königin leidet an Lungenfibrose, einer schweren chronischen Erkrankung der Lunge. Im Juni 2026 erhielt sie schließlich eine Spenderlunge. Doch damit war die schwere Zeit noch nicht vorbei: Nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, traten Komplikationen auf. Eigentlich soll sich die Königin noch bis zum Sommer 2027 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Bei dem Konzert war ihr anzusehen, dass hinter ihr gesundheitlich belastende Monate liegen. Von ihrem Strahlen ließ sie sich dadurch jedoch nicht abbringen: Im festlichen Glamour-Look präsentierte sich Mette-Marit gut gelaunt und mit einem Lächeln im Gesicht.

Wie kurzfristig die Entscheidung für den Konzertbesuch fiel, zeigt auch ein Blick auf den offiziellen Kalender des norwegischen Königshauses. Laut Dagbladet wurde dieser erst kurz vor Beginn der Veranstaltung um 18 Uhr angepasst. Bis dahin war Mette-Marit nicht als Teilnehmerin vermerkt gewesen. Mit dem Konzert wurden all jene Menschen gewürdigt, die nach dem Tod von König Harald am 28. August zu einem würdevollen Abschied beigetragen hatten. Mette-Marit und Haakon sind seit 2001 verheiratet. Ihr vertrautes Auftreten bei diesem besonderen Termin prägte auch den weiteren Abend: Der König wich seiner Frau kaum von der Seite, während sie nach ihrer langen Genesungsphase erstmals wieder überraschend einen offiziellen Termin wahrnahm.

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Imago Höflichkeitsbesuch in Oslo: Mette-Marit bei der Ankunft des belgischen Königspaars im Schloss

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Imago Königin Mette-Marit im September 2026 in Oslo

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