König Haakon VIII. (53) und Königin Mette-Marit (53) haben für ihr Segnungswochenende im August 2027 große Pläne. Ausgerechnet der Ort ihres Galadinners bereitet jedoch Sorgen. Das Königspaar möchte seine Gäste im Stiftsgården in Trondheim empfangen, doch an der historischen Residenz gibt es erhebliche bauliche Mängel. Wie die norwegische Zeitung Verdens Gang unter Berufung auf die Zeitung Adresseavisen berichtet, sind Teile des Holzgebäudes bereits von Fäulnis betroffen. An anderen Stellen löst sich die Farbe. Zwar ist eine umfassende Sanierung vorgesehen, doch wird diese bis zum Festessen nicht abgeschlossen sein. Projektleiter Ole Vegard Sæter stellte gegenüber Adresseavisen mit Blick auf den Termin klar: "Nein, das werden wir nicht schaffen, das ist eine zu große Aufgabe." Die Feierlichkeiten finden rund um die Segnung des Königspaares statt, die am 22. August 2027 im Trondheimer Nidarosdom geplant ist. Trotz der Schäden gilt der Stiftsgården aber weiterhin als bewohnbar.

Die staatliche Baubehörde Statsbygg plant eine umfangreiche Restaurierung des Gebäudes. Fassaden, Dach, Kellerräume, Eingangsbereiche und Fenster sollen dabei instand gesetzt werden. Bis August 2027 kommen allerdings höchstens kleinere Schönheitsreparaturen infrage. "Wenn optisch etwas unternommen wird, dann nur Ausbesserungen an den am stärksten abgenutzten Stellen", erklärte Sæter. Ein kompletter Neuanstrich vor dem Fest würde zusätzliche Gelder aus dem Staatshaushalt erfordern. Zudem könnte er unnötige Mehrarbeit verursachen, sobald die eigentliche Restaurierung beginnt. Der Projektleiter hätte die Residenz zum royalen Fest gern in einem besseren Zustand gesehen: "Ich hätte mir wohl gewünscht, dass es vor der Segnung besser aussieht", gab er gegenüber Adresseavisen zu. Mitte November hatten sich Haakon und Mette-Marit persönlich ein Bild von den Vorbereitungen gemacht. Dabei besichtigten sie sowohl den Nidarosdom als auch den Stiftsgården. Ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits über das gesamte Ausmaß der Schäden informiert worden waren, ist unklar.

Die Segnung im mittelalterlichen Nidarosdom bildet den Mittelpunkt eines ganzen Festwochenendes in Trondheim. Neben geladenen Delegationen soll auch die Bevölkerung bei verschiedenen Veranstaltungen rund um das historische Ereignis dabei sein können. Der Stiftsgården selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das Gebäude wurde zwischen 1774 und 1778 ursprünglich als Privathaus errichtet. Seit 1906 dient es der norwegischen Königsfamilie als offizielle Residenz in Trondheim. Auch die charakteristische gelbe Fassade ist eng mit der Geschichte der Royals verbunden. Die Residenz war 1860 in einem Grauweiß gehalten. Erst 1958, im Zuge der Segnung von König Olav V., bekam das historische Holzgebäude seinen ursprünglichen gelben Anstrich zurück. Bereits damals war also eine königliche Segnung der Anlass für die farbliche Auffrischung der Residenz.

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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Imago König Haakon bei der Trauerprozession für König Harald in Oslo

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