Königin Mette-Marit (53) und König Haakon VIII. (53) haben sich eine kleine Pause vom royalen Alltag gegönnt. Abseits offizieller Termine bezog das norwegische Königspaar eine Suite im Luxushotel Britannia. Am Abend ließen sich die beiden in der eleganten Hotelbar blicken, in der auch Speisen serviert werden. Wie Se og Hør berichtet, erlebten andere Gäste die Royals dort von ihrer lockeren Seite: Mette-Marit und Haakon sollen viel miteinander gelacht und gutes Essen sowie Getränke genossen haben. Danach zogen sie sich in ihre private Suite zurück.

Mette-Marit begrüßte ihre Fans an dem Abend mit einer auffälligen Geste. Wenn sie im Hotel auf andere Menschen traf, gab sie ihnen nicht die Hand. Stattdessen legte sie zur Begrüßung eine Hand auf ihr Herz und nickte ihrem Gegenüber zu. Der Grund für die ungewöhnliche Begrüßung ist gesundheitlicher Natur. Mette-Marit hat eine Lungentransplantation hinter sich. Laut Se og Hør wirkt sich der Eingriff bis heute auf ganz alltägliche Situationen aus. Um sich vor Infektionen zu schützen, soll die Königin momentan darauf verzichten, anderen die Hand zu schütteln.

Vor Ort wunderten sich die Leute aber nicht nur über die herzliche Geste, sondern auch über den Besuch selbst. Die Reise nach Trondheim tauchte nämlich in keinem offiziellen Programm der norwegischen Königsfamilie auf. Für Mette-Marit war die Reise in die mittelnorwegische Stadt ein besonderer Schritt. Es handelte sich um ihren ersten privaten Ausflug seit der Lungentransplantation. In den vergangenen Monaten hatte sich die Ehefrau von Haakon weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit einer Rückkehr zu ihren royalen Verpflichtungen wird allerdings voraussichtlich erst im kommenden Sommer gerechnet.

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Imago Höflichkeitsbesuch in Oslo: Mette-Marit bei der Ankunft des belgischen Königspaars im Schloss

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Getty Images König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit grüßen vom Balkon des Königspalasts in Oslo nach der Beisetzung von König Harald V

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